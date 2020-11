annonse

De fleste vil si at sebraer er hvite med sorte striper. Vitenskapen er imidlertid kommet frem til at de er sorte med hvite striper. Det er ikke alltid tingene er slik vi tror de er, eller slik noen gjerne ønsker å fremstille dem.

72 millioner og nesten halvparten av de amerikanske velgerne stemte på Trump i 2016. Trump fikk ni millioner flere stemmer enn i 2020 og en større andel fargede og etnisk ikke-hvite enn noen republikansk presidentkandidat tidligere. Kan det være en god grunn til at de stemte på Trump, eller er halvparten av de amerikanske velgerne idioter?

Over nitti prosent av alle nordmenn ville antakelig ikke ha stemt på Trump om de hadde fått anledningen til det. De forakter Trump. Kan det være fordi nordmenn er så mye smartere eller mer demokratisk innstilt enn amerikanere, eller kan det ha noe med mediadekningen å gjøre?

Presidentvalget er ikke avgjort enda, men media, Erna og flertallet av det norske folk har allerede utropt Joe Biden til ny president. Ville det ikke vært naturlig å avvente til domstolene har avklart om det har foregått valgfusk og Kongressen 6. januar formelt kan erklære hvem som skal bli ny president?

Hvorfor dette hastverket med å utrope Biden til president? Er det et resultat av manglende innsikt i det amerikanske parlamentariske system og hvordan presidenter velges og utnevnes, eller er det et uttrykk for en kollektiv kognitiv slagside og en primitiv form for populistisk flokkmentalitet for å få steinet avvikeren til døde fortest mulig?

For øyeblikket ser det ut som at Joe Biden har vunnet presidentvalget. Valgjuks eller ikke, det er i så fall uansett med knapp margin. Domstolene vil forhåpentligvis etter hvert avklare om det har foregått valgfusk i et slikt omfang at det påvirker valgutfallet. Men om vi ser bort ifra valgfusk, er det noen grunn til å tro at Biden kunne vunnet presidentvalget uten dirty tricks og medias massive kampanjejournalistikk?

Mueller-rapporten avdekket at påstandene om at Trump-kampanjen hadde kompromitterende relasjoner til Russland var et rent falsum. Det er bevist at collusion-drittpakken ble initiert og finansiert av Clinton-kampanjen og Det demokratiske partiet. Det er avdekket at FBI urettmessig iverksatte FISA-etterforskningen. Og hele impeachement-prosessen som ble iverksatt av demokratene i Kongressen kokte ut i kål som en farse av en ren politisk sverteoperasjon. Er det grunn til å tro at dette har påvirket store deler av elektoratet? Ville Biden kunne vunnet uten den falske sverte-kampanjen mot Trump som har vedvart siden Trump stilte som presidentkandidat i 2015?

Koronapandemien og mordet på George Floyd kom behendig for demokratene og ble brukt for alt det var verdt i valgkampen. Trump ble personlig ansvarliggjort for all hvit rasisme og for de høye koronadødsratene. Norske media slukte det rått. Ikke et pip om at Trump stengte grensene for Kina allerede 31. februar mens kinesiske turister fortsatt gikk i Tromsøs gater og så på nordlyset. Ikke et pip om at dødsratene i forhold til innbyggertallet, som er det eneste meningsfulle sammenlikningsgrunnlaget, er høyere i en rekke europeiske land enn i USA og at Sverige ikke ligger langt etter. Ville Biden kunne vunnet uten koronakampanjen?

Hunter Bidens utnytting av farens posisjon som Amerikas visepresident for å skaffe seg økonomisk lukrative forretningsforbindelser i Ukraina, Russland og Kina er enda ikke avdekket i sitt fulle omfang. Saken synes å ha potensial til å fullstendig undergrave Bidens presidentskap. Det er imidlertid påfallende at media la fullstendig lokk på saken under presidentvalgkampen. Er det ikke nettopp oppgaven til den fjerde statsmakt å eksponere slike forhold? Har ikke velgerne rett til å vite hvem de velger? Ville Biden ha vunnet om dette hadde blitt eksponert i full bredde?

Det brukes milliarder av dollar på politisk TV-reklame for å påvirke velgerne i forbindelse med presidentvalg i USA. Demokratene og Biden brukte dobbelt så mye på politisk TV-reklame som Trump. I enkelte vippestater nesten tre ganger så mye. Samtidig ble Trump sensurert av Big Tech på sosiale media, og hvordan og i hvilken utstreknig deres algoritmer har påvirket velgeratferd har vi ingen oversikt over. Ville Bidens knappe margin i presidentvalget holdt dersom Demokratene ikke hadde hatt tilgang til pengesekkene på Wall Street og hadde hatt Big Tech på sin side?

Meningsmålingene har tatt systematisk feil i sine prognoser om klar valgseier til Biden. De store amerikanske mediakartellenes omfattende bruk av slike meningsmålinger tyder på at de er brukt målrettet for å påvirke velgeratferd. Forskning viser at mange velgere er tilbøyelig til å stemme på den kandidaten som ifølge meningsmålingene ser ut til å vinne valget. Det er ikke noe nytt fenomen. Mekanismen kalles ‘bandwagon effect’. Hvor mange som har latt seg påvirke er vanskelig å si. Kanskje tilstrekkelig mange til at Biden vant presidentvalget?

Dette er spørsmål vi ikke vil få svar på. Det er imidlertid åpenbart at Biden aldri ville vunnet presidentvalget uten medias massive og vedvarende anti-Trump journalistikk, uten pengene fra Wall Street, uten hjelp fra Big Tech og uten The dirty tricks department i Det demokratiske partiet.

Om demokraten Joe Biden omsider formelt blir tilkjent valgseieren, er det åpenbart at han i så fall har vunnet valget på udemokratisk og uredelig vis. At så mange i USA ikke bryr seg om det, er mer skremmende enn at Trump har sparket forsvarsministeren. At så få i Norge skjønner det, skyldes antakelig at NRK, TV2, Aftenposten og VG insisterer på at sebraer er hvite med sorte striper og at folk tror på det de leser i avisene. Det er virkelig skremmende.

