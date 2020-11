annonse

annonse

Mer en 20 personer er arrestert etter at motdemonstranter gikk til angrep på Trump-tilhenger under og etter lørdagens MILLION MAGA March i Washington D.C.

En person ved navn Javien Michael Dawson (26) er arrestert mistenkt for å ha kastet fyrverkeri mot restaurantgjester, rapporterer Fox News. Det oppsto kaos, men er uklart om noen ble skadd.

Antifa and BLM members attack people who are eating dinner near BLM Plaza. They threw projectiles and a large firework. pic.twitter.com/w96nbZaJ8F

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) November 14, 2020