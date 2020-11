annonse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har snakket med USAs fungerende forsvarsminister etter spekulasjoner om at USA ville trekke seg ut av Afghanistan raskt.

Christopher Miller sendte fredag et brev til det amerikanske militæret der han slo fast at «det er på tide å vende hjem,». Dette ble tolket som et tegn på at USA kunne trekke soldatene ut av Afghanistan i løpet av noen uker.

Natos talsperson Oana Lungescu kan opplyse om at Stoltenberg har snakket om saken med Miller.

– Intet Nato-land vil bli i Afghanistan lenger enn nødvendig. Men vi vil bevare det vi har vunnet, og sikre at Afghanistan aldri igjen blir en trygg havn for terrorister, sier Lungescu.

