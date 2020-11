annonse

annonse

På ytre venstre uttrykkes det misnøye med enigheten mellom Frp og regjeringen, som innbærer en styrket krisepakke for næringslivet.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes savner krav om at penger fra coronakrisepakken ikke skal gå til bonuser eller utbytte.

– Over 21 milliarder ut av fellesskapskassa uten å stille et eneste krav om at penger ikke skal gå til bonuser, utbytte eller oppsigelser. Ingen krav mot at penger går til berikelse, ingen krav som sikrer vanlige arbeidsfolk i en vanskelig situasjon. Dette er en finger i øyet til folk flest, sier Fylkesnes, som er partiets nestleder og næringspolitiske talsperson.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse