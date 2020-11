annonse

Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe er sterkt provosert over tilstandene i ytterliggående islamske miljøer i Norge.

– Demokratene har alltid villet forby koranskoler i Norge og straffe foreldre som sender barn på koranskoler i utlandet, forteller Vidar Kleppe til Resett.

Nylig ble det avslørt at hele 1000 barn går på koranskole i en av Oslos moskéer. Barna hjernevaskes av rundt 30 islamske koranlærere, som befatter seg med undervisning som ikke er kompatibel med sentrale vestlige verdier som ytringsfrihet og likestilling.

– Den ene av koranlærerne i denne Oslo-moskéen skal ha medvirket til at to søstre i Bærum vervet seg til Den islamske staten. Det er derfor helt uforståelig og meningsløst at det store flertallet av stortingspolitikerne kan godta at barn i Norge utsettes for en slik islamsk hjernevask av hatpredikanter fra inn- og utlandet, sier Kleppe.

Hatpredikanter

Den erfarne politikeren påpeker at personer som er dømt for terror har tilgang til disse radikale miljøene, og at utenlandske hatpredikanter får komme inn i Norge.

– I denne Oslo-moskéen og andre moskéer i Norge har faktisk terrordømte fri tilgang. Det samme gjelder også internasjonale hatpredikanter, som etter Demokratenes mening helt klart skulle ha blitt nektet innreise til Norge, sier Kleppe.

Vil innføre forbud

Han ønsker ikke å levne noen tvil:

– Demokratene vil snarest innføre forbud mot koranskoler i Norge, og videre et forbud for hatpredikanter mot å reise til Norge.

