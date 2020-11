annonse

− Frp bidrar til å redde arbeidsplasser, livsverk og virksomheter med denne enigheten, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen om den nye krisepakken.

– Vi er blitt lyttet til i en rekke saker, og det er viktig for våre medlemmer og norsk næringsliv, sier Virkes administrerende direktør.

Kristiansen er glad for at Frp har fått økt kompensasjonsordningen, slik at virksomhetene allerede nå kan få dekket inntil 85 prosent av sine faste kostnader. Han understreker at det trengs tiltak som varer like lenge som selve pandemien.

− Vi har tillit til at regjeringspartiene og Frp fortsatt vil svare på behovene til næringslivet også inn i 2021, sier Horneland Kristensen.

