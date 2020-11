annonse

Det mener bystyrerepresentant Farukh Qureshi fra Oslo Arbeiderparti.

Han er kritisk til at Siv Jensen og Jon Helheim bemerket at smitteproblematikken var urovekkende høy blant innvandrere.

– Hvis vi skal lykkes med bekjempe koronaviruset, trenger vi en større åpenhet. Dette er nødvendig for å kunne iverksette effektive tiltak og jobbe mer målrettet, skriver Farukh Qureshi i Utrop.

– Vi trenger ikke mere tilslørt rasisme nå. Dette utsagnet er ikke en løs beskyldning, jeg påpeker Fremskrittspartiets høyst konkrete uttalelser og de holdningene disse gir uttrykk for.

Qureshi mener at om Frp mener at innvandrere bryr seg mindre enn majoritetsbefolkningen, alene fordi de er innvandrere, da handler det om åpenbar rasisme. Han mener at Frp stigmatiserer og påfører skam til en hel gruppe. Men han understreker at deres holdning til innvandrere er velkjent, og derfor kommer ikke dette som noen overraskelse.

– Selvfølgelig er det ugreit at enkelte har avholdt fester, uavhenging om det har vært bryllup eller andre private fester, hvor man ikke har overholdt smittevernsreglene – og det er viktig at myndighetene slår ned på bruddene slik de har gjort den siste tiden, skriver han, og kommer med en annen årsak:

– De sannsynlige årsakene er at en hel del av dem bor trangt, er nødt til å ta kollektivtransport til en jobb i servicebransjen, har dårligere helse enn resten av befolkningen og har begrenset mulighet til å beskytte seg.

Qureshi hevder at Frp sitter på sin høye hest, og henger ut dem som har holdt samfunnets hjul i gang gjennom lavtlønnede jobber som samfunnet helt klart er avhengig av. Han vil ha oss spart for det han mener er rasisme og grumsete retorikk.

