annonse

annonse

CNNs Christiane Amanpour beklaget mandag for å «ha sammenlignet den beryktede Krystallnatten med president Donald Trumps administrasjon på en upassende måte.»

– Jeg burde ikke ha satt sammen de to tankene. Hitler og hans onde står selvfølgelig alene i historien. Jeg angrer på smerten utsagnet mitt har forårsaket, sa hun.

Krystallnatten var en nazistisk pogrom i 1938 som resulterte i at tusenvis av jødiske butikker ble vandalisert og synagoger brent til grunnen. Nesten 100 jøder døde under terroren mens hundrevis, kanskje tusenvis, ble sendt til konsentrasjonsleirer.

annonse

Utsagnet

Amanpour kom med kommentarene som utløste kontroversen under showet sitt «Amanpour» forrige torsdag.

– Denne uken for 82 år siden skjedde Krystallnatten. Det var nazistenes varselskudd over baugen til vår menneskelige sivilisasjon som førte til et folkemord mot en hel identitet, og i det tårnet av brennende bøker førte det til et angrep på fakta, kunnskap, historie og bevis, sa hun.

annonse

– Etter fire år med et moderne angrep på de samme verdiene av Donald Trump, lover Biden/Harris-teamet å gå tilbake til normer, inkludert sannheten. Og hver dag Joe Biden gjør kunngjøringer som president om god styring samt helsen og sikkerheten til det amerikanske folket; mens hans beseirede motstander raser, gjennomfører renskelser av dem han oppfatter som fiender og forhindrer en presidentovergang, la hun til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474