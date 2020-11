annonse

Dagbladet Pluss får for andre år på rad avslag på søknaden om pressestøtte.

Ifølge NTB, mener Medietilsynet at Dagbladet Pluss ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen. De vurderer at hovedtyngden av artiklene er underholdnings- og privatsfærestoff som ikke er støtteverdig, og at innholdet i stor grad er av tidløs karakter.

– Vi mener at vi kvalifiserer til å motta produksjonstilskudd. Nå skal vi bruke tid på å lese avslaget, sier ansvarlig redaktør i Dagbladet Alexandra Beverfjord til Medier24.

Dagbladet Pluss har klaget inn avslaget fra i fjor, og klagen er fremdeles til behandling.

