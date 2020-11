annonse

De siste årene har det vært stor vekst i en form for kriminalitet som særlig rammer menn på utenlandsreise. Det handler om menn som blir dopet ned, trolig med GBH, for deretter å få kontoene sine tømt.

Rusopplysningen skriver om GHB (gammabutyrolakton) at det gir en kortvarig, alkohollignende rus med oppkvikkende virkning i moderate doser og beroligende virkning i høyere doser. Svært høye doser medfører dyp søvn, eventuelt koma ved overdose.

GHB gjør at man mister dømmekraften, og blir medgjørlig. Stoffet er også kjent som «voldtektsdop». Men nå handler det om utstrakt økonomisk svindel.

Et typisk offer er en mann på utenlandsreise som oppsøker strippeklubber eller lignende. Der blir drinkene tilsatt GHB, slik at offeret mister dømmekraften. Så blir de manipulert eller lurt til å oppgi PIN-kode, som brukes til å tømme kortene for alle pengene.

Byer i Øst-Europa, som Krakow, Gdansk og Riga, peker seg ut. Men også populære feriebyer som Barcelona og Playa del Ingles på Gran Canaria.

Det er grunn til å tro at denne formen for kriminalitet også vil spre seg i Norge, slik denne saken fra februar 2020 er et eksempel på. Også i Tyskland har nordmenn blitt svindlet på samme måte.

Et av ofrene beskrev opplevelsen til Dinside slik i 2018:

Han hadde vært med noen kamerater på en strippeklubb. Etter en tur på toalettet bestilte han sin tredje øl for kvelden. Så ble alt svart:

– Det neste jeg husker er at jeg våkna på hotellrommet med et brak. Lommeboka lå der, men var tom for penger. Og da jeg gikk i minibanken, var det ikke dekning på kortet.

Mannen ble frastjålet alle kontantene han hadde, samt 9000 kroner fra kortet. Kontantene ble dekket av forsikringen, men pengene som ble stjålet fra kortet ble ikke erstattet.

Bankene krever at slik neddoping skal bevises. Men stoffet er synlig i maksimalt 12 timer. Ofte tar det mer enn 12 timer før offeret skjønner hva som har skjedd. Og selv om offeret skjønner dette raskt skal det mye til for å finne en egnet klinikk i utlandet og få avlagt urinprøve før sporene forsvinner.

Ofrene blir altså stilt overfor krav om å bevise noe som er tilnærmet umulig å bevise.

Svært få som klager får medhold av banken, som tviholder på prinsippet om at når PIN-kode er benyttet, så er dette kundens ansvar. Ofrene får i motsetning til kriminelle ingen «strafferabatt» for å faktisk ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Finansklagenemda behandler tvister mellom bank og forbruker. Men i disse tilfellene, hvor bankene nekter å dekke kundens tap, får svært få hjelp.

Av 46 saker som Dinside fant i perioden 2010 til 2018 ble resultatet slik:

28 av de 46 sakene i ble avvist.

18 av sakene gikk i «favør finansforetak».

1 av de 46 sakene endte med at kunden fikk medhold. Dette fordi banken insisterte på at nemnda skulle tro på kundens historie.

– Vi tror på at kortholder mener han har blitt neddopet. Problemet er at selskapet, og nemnda, ikke automatisk kan legge en slik påstand til grunn, sa administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda i 2018.

Kunden må selv bevise at han ikke har brukt kortet, og at han ikke har hatt koden oppbevart sammen med kortet. Sverdup innrømte den gangen at dette utgjør et «bevismessig problem», særlig når offeret har vært alene.

En mann som var på nattklubb i byen Sopot i Polen, ble svindlet for hele 251.000 kroner i 2014. Han våknet opp på hotellrommet med kortet i lommen, uten å ane hva som hadde skjedd.

Han handlet raskt, kontaktet ambassaden og anmeldte saken. Overvåkningsbilder viste at mannen bestilte øl, samt at bartenderen heller væske i glasset fra en liten flaske under disken.

Denne mannen fikk medhold i retten, og banken måtte dekke tapet.

Nattklubben i Sopot har ifølge polske aviser vært i søkelyset for denne typen svindel flere ganger. Politiet har funnet flasker med ulovlig væske på klubben, trolig GBH.

Mange av utestedene som driver med denne formen for svindel, er gjengangere. Allikevel virker det ikke som bankene er interesserte i å gjøre noe med dette og det er uklart om de foretar seg noe for å få stengt ned utestedene som doper gjestene

Det har blitt foreslått å sette grenser for bruk av kortet. Det er kun i spesielle tilfeller man trenger store beløp tilgjengelig på kortet i lommen.

Rådet til Finansklagenemda er å overføre alt ansvar på forbrukeren. Til VG 2018 kom Sverdrup med følgende råd:

– Kjøp kontant, men ikke ha med store summer.

– Vær litt mer gnien, rett og slett?

– Ja, som nevnt, ikke bruk kredittkort og gå ikke med store kontantbeløp.

Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er Finansklagenemdas rolle å utforme politikk, de skal tolke gjeldende regelverk.

Nedenfor en liste over Finansklagenemdas uttalelser om en del viktige saker, som kan søkes opp via denne linken.

