– Å se på innvandrerbefolkningen som klienter som ikke er ansvarlige for egne handlinger, er det som er farlig her.

– Skal vi tro DT, så har altså store deler av innvandrerbefolkningen ikke fått med seg at det pågår en alvorlig pandemi eller de viktigste rådene for å motvirke den. Dette på tross av at målinger tidlig i pandemien viste at nær hundre prosent av befolkningen hadde fått med seg de viktigste smittevernrådene, slår Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim fast.

Han skriver i et innlegg i avisen at han er sterkt kritisk til hvordan Drammens Tidende anklager Helgheim for å ha «krasjet debatten» etter å ha sagt at mange innvandrere ikke tilstrekkelig har tatt smittevern på alvor.

Men Drammens Tidende advarer på lederplass om at Helgheim vil «score billige politiske poeng», «peke ut syndebukke» og «skape splid».

Det får Helgheim til å ta kraftig til motmæle:

– Jeg er stolt av å ødelegge idyllen i ekkokammeret dere hadde bygget opp. Dere må gjerne overbevise dere selv om at det er riktig å ha doble standarder og møte innvandrerbefolkningen med lavere forventninger enn øvrig befolkning, men alle som evner å åpne øynene ser at denne strategien ikke har lyktes spesielt godt, skriver han og konkluderer:

– Å se på innvandrerbefolkningen som klienter som ikke er ansvarlige for egne handlinger, er det som er farlig her.