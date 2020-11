annonse

annonse

I fjor var grensehandelen på hele 16 milliarder norske kroner. Nå er det full stopp.

I grensebyen Strömstad har arbeidsledigheten vokst med 75 prosent, og konkurser spøker.

– Coronakrisen i Strömstad har utviklet seg til en brennende corona-katastrofe, og flammene kommer til å spre seg fra hus til hus, skriver riksdagspolitikere Ann-Sofie Alm i Strömstads Tidning.

annonse

– Å se sitt livsverk brenne opp over natta, som er det som har skjedd i løpet av disse åtte månedene siden grensene stengte … Det tærer på mennesker og det tærer på økonomien, sier Alm til Børsen.

Les også: Coronaviruset drepte grensehandelen

Hun frykter at store kjøpesenteret Nordby blir nødt til å stenge, og at hele regionen kommer til å merke ringvirkningene «når konkursene er et faktum». Ordføreren i Strömstad, Kent Hansson tror at dette er bare begynnelsen.

annonse

Riksdagspolitikere Ann-Sofie Alm sier at de håpet at Norge kunne åpne for dem som bor i grensekommunene. Men Utenriksdepartementet avviste forslaget.

Les også: Harryhandelen lider: Svenske lokalmyndigheter vil åpne Svinesund-grensa

Hun er kritisk til den svenske regjeringen, som hun mener har feilet i å se de små aktørene i næringslivet. Hun sier at støtteordningene har nesten bare gått til de store selskapene, som kanskje fortsatt har økonomiske muskler til å klare seg en stund.

– Men i Strömstad forventer man at 30 prosent av den arbeidsføre befolkningen blir arbeidsledige. Det er knapt nok noen igjen, som nå skal bære hele kostnaden for alt kommunen skal håndtere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474