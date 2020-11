annonse

Hatet fortsetter mot den amerikanske presidenten.

Den venstreradikale skuespilleren, Alec Balwin, skrev søndag kveld på Twitter at Trump burde begraves med nazister og at han er en «gal mann».

– Begrav Trump på en gravplass med nazister og putt et hakekors på gravsteinen hans, skrev Baldwin til sine en millon følgere.

Bury Trump in a Nazi graveyard and put a swastika on his grave. The majority of Americans made the right choice. Trump is a maniac.

Hat

Breitbart skrivet at flere av hans følgere kom med flere hatefulle kommentarer under Twitter-meldingen.

– Begrav han nå!, skrev en person.

En annen person ønsket at også eieren av Fox News skulle få et hakekors på sin grav for at kanalen har latt Trump snakke.

Twitter-angrepet kom dagen etter at flere Trump-tilhengere, kvinner og barn, ble jaktet på og angrepet av sinte ekstremister fra Black Lives Matter og Antifa.

Wouldn't it be better to also put a swastika on the grave of the owner of Fox News for allowing Trump, via Fox News, during so many years to spit his poisonous, hateful, spiteful, divisive, indecent language on the American people, thus brainwashing & deceiving half of them?

