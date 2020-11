annonse

Vi alle er forskjellige. Noen takler isolasjon og ensomhet godt, andre gjør det ikke.

– Den øredøvende aksepten for svært inngripende tiltak i folks aller nærmeste privatsfære gir grunnlag for bekymring, både for rettsstaten og folks helsetilstand, skriver stortingsrepresentant for Høyre, Kristian Tonning Riise i VG.

– Når denne virus-situasjonen er ferdig, så er det en ting som kommer til å stå igjen som mest skummelt for min del, og det er hvor lett vi nordmenn tydeligvis ikke bare aksepterer, men i mange tilfeller også heier frem svært inngripende tiltak fra myndighetene i vår egen privatsfære.

Han skriver at vi synes det er helt normalt at helseministeren sitter og forteller folk i kommentarfeltet på Facebook hvor mange av sine barns familier de har lov til å ha samlet på middag samtidig i sitt eget private hjem.

– Vi så det for eksempel etter NRK Debatten, da Fredrik Solvang utfordret Bent Høie på hvorvidt det var vitenskapelig grunnlag for kravet om munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlige steder, skriver han og legger til:

– I stedet for å forklare hvorfor det er vitenskapelig grunnlag for dette påbudet, svarte Høie med å irettesette Solvang for å «skape et inntrykk» av at noe annet var tilfelle.

Tonning Riise skriver videre at på hans Facebookside var det tilsynelatende unison enighet om at dette var et utrolig uansvarlig og utidig spørsmål av Solvang.

– Noen mennesker takler ensomhet veldig bra. Noen mennesker takler ensomhet svært dårlig. For noen kan ensomhet være livsfarlig, skriver han, og tilføyer:

– Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!

