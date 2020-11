annonse

En journalist og tidligere TV-produser for NBC mener Antifa bør «knuse skallen» til de som filmet volden i Washington D.C lørdag.

Da over 100 000 Trump-supportere samlet seg til demonstrasjon i Washington lørdag gikk det rolig for seg helt frem til arrangementet ble avsluttet.

Black Lives Matter og Antifa-aktivister sto og ventet på Trump-tilhengerne utenfor arrangementet og angrep de mest sårbare som gikk alene. Både kvinner og barn ble angrepet av den hatefulle mobben.

BLM rioter rushes in and punches a woman in the back of the head as she’s walking away. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/1lrfD4MLxW

«Fortjener» å få skallen knust

To journalister filmet mye av volden. Andy Ngo har mottatt flere drapstrusler fra Antifa fordi han har filmet flere av opptøyene det siste året. Han har tidligere blitt angrepet og slått av voldelige venstreekstremister.

Andy Ngo har vietnamesisk bakgrunn og er redaktør for nettavisen The Post Millennial. Han var i Washington sammen med Jorge Venta, en journalist med sør-amerikansk bakgrunn.

De filmet flere av angrepene mot Trump-supportere, noe som ikke ble godt mottatt av journalisten, og TV-produseren Joseph Wade. Wade er en hvit mann som har jobbet for både CBS og NBC som journalist.

En en ny melding på twitter skrev han at Antifa «skulle knust skallen» på Ventura og Ngo, og at de begge er «rasister som fortjener det».

Marxister

Resett skrev i går om tausheten blant de etablerte mediene som ikke ønsker å skrive om volden som ble utført mot Trump-tilhengere lørdag.

Den republikanske kongressmannen Lee Zeldin skrev på Twitter at «de fysiske angrepene fra venstreorienterte aktivister er motbydelig», og la til at «den nærmest totale media-blackouten om volden er forferdelig og talende.»

Han fikk støtte av den politiske kommentatoren Candace Owens som skrev at Black Lives Matter og Antifa representerer det absolutte lavmål i samfunnet og at de er de «marxistiske forsoldatene for det demokratiske partier og at de blir gitt et fitt pass av de venstreorienterte mediene». Hun la ut video på twitter der en ung hvit jente blir trakkasert av flere venstreekstremister.

