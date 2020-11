annonse

annonse

Undertegnede bedriver skribentvirksomhet i svært mange aviser, inklusive utlandet – og det over et bredt spekter av emner.

I Resett har jeg fått mye spalteplass, selv når jeg gir Trump lave karakterer, eller at jeg fordømte utkastelsen av unge Farida som var fullt integrert i det norske samfunnet. Selv om slike artikler er brannfakler så blir de publisert. Resett er jo ikke et menighetsblad, men et organ for både demokrati og ytringsfrihet.

Les også: Drapsoppfordringer og skjellsord i Filter Nyheters kommentarfelt: – Skyt med skarpt

annonse

Samtidig er det nærmest et under at Resett holder hodet over vann, rent økonomisk. De nektes medlemskap både hos Mediebedriftenes Landsforening og Redaktørforeningen, og da er de også utestengt fra økonomisk støtte. I tillegg husker vi fra i fjor at store annonsører svartelistet Resett.

Resett trengs i medie-Norge – selv om de av og til tråkker i salaten. Men de har gode og skarpe innlegg fra Maria Zähler, Lars Akerhaug og andre. Problemet er en jungel av nedlatende og fordummende kommentarer fra lesere, og gjerne med fiktive brukernavn. Hvis Resett skal ha håp om å bli tatt mer seriøst, og inn i varmen, men samtidig stå i mot MSM – så må de få luket unna ytringer som opererer som det det er: Nettroll.

Les også: Drapsoppfordring mot Resett-journalist i Dagbladets kommentarfelt: – Heng henne i nærmeste lyktestolpe!!!!

annonse

Enhver redaktør med respekt for seg selv og sitt virke, med eller uten medlemskap i redaktørforeningen, han eller hun bør alltid ha Vær Varsom-plakaten i mente. Jeg vil tro at paragraf 4.1 og 4.17 under Publiseringsregler bør være rettesnor for hva man faktisk tillater folk å spy ut av bedritne kommentarer – ytringer som i ytterste fall vil ta livet av Resett.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Du etterlyser kanskje eksempler? Det er et hav å ta av, men her er et lite utvalg kun på èn dag, 15.11.2020:

A) «Man skal aldri stole på en eneste muslim» Ellinor Nerbø.

B) «Islam er kreft» Frank Kovacs.

annonse

C) «Avskum er altfor mildt karakteristikk av MSN» Henning Rutledal.

D) «De sinnssyke venstreradikale er satanister» Marella.

E) «Erna ønsker hets mot innvandrere, for å skape splitt og hersk» Sverre Høegh Krohn.

F) «Erna Solberg hater både Norge og nordmenn» Fantastan.

G) «Erna er bare psykopat» Uncleremus.

H) «Erna er maktsyk sosiopat» Ten4.

I) «En slags gigantisk sadist med trussel fra statens voldsmonopol (Erna Solberg)» Sølvrev1

Hvis Helge Lurås og Resett har et genuint ønske om å utvikle sin nettavis, få flere lesere (og støttepartnere) og generelt bli tatt mer på alvor – så kan de starte med å få luket ut disse idiotiske og barnslige folkene. Slikt vrøvl skremmer nemlig bort potensielle nye lesere. Av de 40 norske avisredaksjonene som har tatt inn mine meninger, så har alle klare spilleregler: Fullt navn, og operere både saklig og med en minstestandard av dannelse i språkbruken.

Jeg ser ingen grunn til at Resett skal senke standarden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474