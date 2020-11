annonse

Professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen mener at håndteringen av tyskervits-saken og Eikrem-saken gir grunn til bekymring.

– Den svært polariserte kulturen i USA har de siste årene gitt grobunn for ideer som i praksis ønsker å begrense den akademiske friheten – friheten til fritt å kunne gi uttrykk for sine faglige synspunkter, sier han til Forskerforum.

– Ytringsrommet i norsk akademia har vært ganske stabilt de siste årene, nesten forbausende stabilt sammenlignet med den akademiske verden i enkelte andre land. Men det er jo faresignaler – Eikrem-saken ved NTNU og saken med tyskervitsen i Bergen, for eksempel.

Sørensen sier til Khrono at det er eksempler på at ledelsen på ulike nivåer har vært vel aktivistiske. NTNU har brukt påfallende mye ressurser på å granske hva Øyvind Eikrem måtte ha sagt og skrevet på Facebook. Ledelsen ved Universitetet i Bergen bidro til å blåse opp det som burde være en fillesak, mener Sørensen.

NTNU gransker om førsteamanuensis Øyvind Eikrem står bak rasistiske utsagn fra en anonym Facebook-profil. Eikrem har tidligere havnet i trøbbel på eget institutt fordi han uttalte seg til Resett.

– Ved NTNU har ledelsen gått veldig langt. Jeg mistenker at det har å gjøre med at de sterkt misliker det Eikrem måtte ha av synspunkter. Det kan vel finnes mange andre akademisk ansatte ved NTNU som har sagt eller skrevet både det ene og andre, som noen kan reagere på, uten at de blir utsatt for noe sånt, sier han, og legger til:

– Hvis man mener at en akademisk ansatt skriver eller sier noe som er direkte i strid med norsk lov, er jo det en sak for politiet og rettsvesenet. Utover det er det viktig for det akademiske liv at det er høyt under taket og stort ytringsrom. Det ville være uheldig om ideologiske plattformer av den typen vi har sett på Kunsthøgskolen i Oslo, der alle studenter og ansatte skal gjennom den samme ideologiske kvernen, og mene det samme om kontroversielle ideologiske spørsmål, får bre seg.

