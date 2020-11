annonse

«For hva da?» spurte Barack Obama da han fikk vite at han var blitt tildelt Nobels fredspris.

I sin nye bok «Et lovet land» skriver den tidligere amerikanske presidenten at han ble vekket av sentralbordet i Det hvite hus i sekstida om morgenen 9. oktober 2009. Det var Obamas pressesekretær Robert Gibbs som var på tråden, skriver NTB.

Boken utgis også på norsk.

Men i 2009 dreide det seg om noe annet.

«Det var sjelden noen fra staben ringte så tidlig, så jeg stivnet til. Var det terrorangrep? En naturkatastrofe?» skriver Obama i boken.

«Du er blitt tildelt Nobels fredspris», sa Gibbs.

«Hva mener du?» spurte Obama.

«Det ble kunngjort for noen minutter siden», sa Gibbs.

«For hva da?» spurte Obama.

Skryter av Norge

Selve fredsprisseremonien beskriver Obama angivelig som fornuftig og nøysom, «som alt annet i Norge».

