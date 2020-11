annonse

Mener det ikke er vits å samarbeide.

Senterpartiet trakk seg tirsdag fra samtalene med partiene på Stortinget om en ny langtidsplan for Forsvaret. Partiet mener regjeringens ambisjoner på vegne av Forsvaret er så lave at det ikke var noen vits i å forbli i samtalene.

– Vi kan ikke se at det er mulig å skape et flertall med verken Høyre eller Frp for et forsvar som er sterkt nok i våre øyne, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

Hun frykter Høyre, Ap og Frp ønsker å få banket gjennom langtidsplanen mens alles øyne ellers er rettet på corona-tiltak og forhandlingene om statsbudsjett for 2021.

Navarsete og Senterpartiet får kritikk fra SV, Ap, Høyre og Frp som alle er enige om at partiet burde ha fortsatt forhandlingene.

– Jeg tolker det dit at Sp er mer opptatt av å holde rygger fri for å drive valgkamp i nord, fremfor å få gjennomslag for flere av sine forslag, sier Frps Morten Wold til NTB.

