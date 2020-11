annonse

En svart kvinne som ble observert i flere voldsvideoer mot Trump-supportere ble arrestert samme dag.

Kvinnen hadde på seg brun jakke, og Resett la ut flere voldsvideoer søndag der kvinnen var involvert.

I den første videoen brøt hun ut i latter da en hvit mann ble slått til blods. Da mannen lå bevisstløs på bakken, stjal den svarte kvinnen telefonen hans.

Sure would be nice to watch this man put on trial and walked into prison pic.twitter.com/ydppNjjFG2 — Benny (@bennyjohnson) November 15, 2020

I den andre videoen hetset hun en eldre hvit kvinne med et et Trump-flagg og kalte henne en «jævla hore».

"Unity" is surrounding a very elderly couple and threatening them. pic.twitter.com/jo9rn6LjRN — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 14, 2020

I den tredje videoen gikk hun til angrep på en hvit mann og slo han i bakhodet.

BREAKING – Multiple Trump supporters assaulted by pro-BLM supporters in Washington D.C. One of the supporters assaulted was brutally knocked out. The scene is chaotic right now #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/2Gjl8WC8Z0 — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

Kvinnen, og flere andre svarte Black Lives Matter-aktivister, ble arrestert senere på dagen.

Breitbart la ut video i sin sak der de viste til Jorge Ventura Media som filmet de svarte kvinnene med håndhjern på ryggen.

The footage of the brutal assault was captured by myself and @FromKalen. We gave the footage to authorities and they arrested the 5 individuals who were responsible for the attack. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/SF8FiboCcg — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 15, 2020

