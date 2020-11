annonse

Bø i Vesterålen har landets lavest formueskatt. Nå flytter de rike dit, og høyre-ordføreren gnir seg i hendene.

I Bø er formuesskatten på 0,35 prosent, og resten av landet er den på 0,85 prosent. Dagens Næringsliv skriver at Europris-gründer Wiggo Erichsen har tatt med seg formuen på over 300 millioner kroner og flyttet dit. Men før han i sporet var skikongen Bjørn Dæhlie.

Norges svar på Monaco

Dæhlie og Erichsen er ikke alene om å flytte så langt nord. Det siste året har syv personer med en formue over hundre millioner flyttet til Bø i Nordland fylke. Ordføreren Sture Pedersen håper at hans nye, og også meget bemidlede innbyggere vil bruke noe av den sparte skatten til å investere i kommunen, slik at de skaper arbeidsplasser.

De syv nye innbyggerne har en samlet formue på hele 2,4 milliarder kroner, og med den «snille» formueskatten til ordfører Pedersen i Bø vil de spare rundt tolv millioner kroner.

Men et skår i gleden for det rike, ifølge Skatteetaten er hovedregelen for registrering i Folkeregisteret at man må være bosatt på den adressen man overnatter mest.

