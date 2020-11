annonse

Verdens beste land å bo i! En drømmereise gjennom 1950-årene, 1960-årene og langt inn på 1970-tallet ble min giga-gevinst i livets store lotteri. Frihet – likhet – og nasjonalt, homogent brorskap ga de aller fleste av oss alle de muligheter vi kunne tenke oss. Alle ønskelige dører sto åpne for enhver av oss som bar på drømmen om utdannelse, samfunnsengasjement og ønskverdige jobber.

Jeg fant min hylle i livet ved å troppe opp i Akersgatas avisverden, banke på døren til boulevardenes sjefsredaktør og spørre om jobb som bladsmøreraspirant. Det var ikke nei i krigsheltens munn. Vi var så få at alle kjente alle, og det hadde ikke gått upåaktet hen at mor med livet som innsats hadde gutta på skauen i dekning ikke mange meterne fra Gestapos hovedkvarter. Ute på desken trakk han ut en stol, hentet en skrivemaskin og repliserte: -Her er maskinen og der er skrivepapir. Du får bli her en tid, så ser vi om du liker oss og vi liker deg.

Rettferd og barmhjertighet i balanse

Det var et totalt annet Norge som bød på en bunntrygg blanding av legio muligheter bare man ville det minste. Samfunnets styrmenn og kapteiner var i hovedsak samfunnsbevisste tjenere for sine etterkommende oppkomlinger og prentet solidaritet og rettferd inn i våre unge sinn. Min jurist-far var ikke snauere enn at han heldigvis balanserte sin rettferdige harme med en solid dose barmhjertighet. Det første han spurte om da jeg kom hjem og survet at ”Pettern lappa til meg” var: -Og hva gjorde så du?

Det var selvsagt ikke slik at det ikke fantes tragedier og oversett urett rundt om i vårt langstrakte land. Som krigsseilernes økonomiske vanskjebner, minoriteters glemsel eller andre tristesser. Men vi kunne trygt snakke med de aller fleste som kom i vår vei. Vi hilste vennlig på hverandre og hjelpsomheten var ikke langt unna om behovet meldte seg. Grov kriminalitet var så sjelden at det ble sensasjon når den en sjelden gang dukket opp. Folk talte fremdeles om lensmannsmordene ved Hønefoss. Den morderiske svensken var den første som ble identifisert via fingeravtrykk. Han skjøt seg til sist omringet av politi. Sammen med Nittedalsmordet i 1920 var det de mest omtalte kriminalsakene i Norge i mellomkrigstiden. Krigen var selvsagt også grusom, og ble ikke pressemessig overdøvet før den uløste saken om drosjesjåfør Gudmund Stenersens forsvinning i 1972.

Naturens homogene fellesskap

Men alt i alt var det mulig for de fleste å leve et ganske så trygt liv i etterkrigsårene. Folket var nemlig rimelig forent, og ikke minst – HOMOGENT. Ikke som i dag der politikere og ledere har erklært naturen krig ved i blind dårskap eksperimentere med å forene ikke-kompatible kulturer og entiteter sammen under totalt antagonistiske livsrammer. Mange forklaringer er søkt gitt på motivene for slike kvasireligiøse og multipolitiske drømmerier – fra ønske om å kollapse den vestlige verden til en ny verdensorden, til fantasiforestillinger om en verden full av kjærlig godhet. Fasiten er imidlertid allerede for hånden hva resultatet til nå angår.

Fiendskap, løgn, propaganda, borgerkrig, villskap og apokalyptisk djevelskap lyser mot oss fra medienes forsider. Det forteller alle som vil se at også det troskyldige, trivelige, sosialt rause og enhetlige landet ved navn Norge er på vei over i historien. Det nye ”områdets” arkitekter og regissører er allerede i full gang med å viske det tidligere landets omdømme som verdens beste å bo i ut fra historieannalene. Søta bror er enda lenger ut på vidotta, men leder også oss mot undergangen.

Kronvitne

Unge undergraveres kommentarer vil derfor fortelle dere at slik jeg beskriver det har det aldri vært. Problemet deres er at jeg levde da og er kronvitne. Både kona og jeg kunne bevege oss trygt gjennom sentrum av Oslo etter en fuktig danseaften i forvissning om at vi kunne spasere trygt hjem gjennom sommernatten. Vi låste ikke engang ytterdøren til leiligheten. Når bil ble tilgjengelig låste vi heller ikke den. Ungene var trygge, noe deres åndelige ballast bærer preg av også i dag.

Mange av dagens absurde kriminelle uttrykksformer hadde vi ikke engang anelse om at eksisterte. Ei heller totalt fremmede kulturelle eksesser så meningsløse at vi må tilbake til den mørke middelalder for å finne maken til. Når en eldre herre som meg derfor skriver denne lille epilogen til det fantastisk vakre og gode landet som nå ikke bare er på hell, men i fritt fall, er det for å minne den oppvoksende slekt om at det for ikke lenge siden fantes ”et land som fløt av tillit og muligheter”. Før noen – mens de samtidig trakk ordene ”verdens beste land å bo i” opp av tryllehatten – begynte å tråkke det ned.

-He Is dead, but he won’t lie down

Fedrelandet ble kuppet av eksperimentelle politiske vandaler som gikk til krig mot selve naturens balanserte orden. Familiene ble og blir angrepet, staten overtok barna og den livsviktige oppdragelsen gjennom hele ungdomslivet. Alt mens makt, domstoler, elkraft og byråkrati eser over og overføres fortløpende til ditto maktsentra under ledelse av tyske og andre europeiske interesser. Landet ble stjålet rett for innbyggernes øyne.

Min avdøde mor var som sagt villig til å gi sitt liv for Norge i kamp mot ekspanderende tyskledede interesser for bare 80 år siden. Det er fristende å sitere Otto Nielsens berømte etterkrigsvise om en denne tyskeren i 1972 da saker og ting på ny begynte å røre på seg:

-He Is Dead, But He Won’t Lie Down

Gråt mitt elskede, tapte land, takk for alt du ga – og hvil i fred.

