Frp har foreslått at forfulgte kristne skal prioriteres blant kvoteflyktninger.

Minda Holm, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), mener at det forslaget speiler en utvikling vi har sett i høyrenasjonalistisk politikk.

– Når høyrenasjonalisters harde innvandringskritikk og motstand mot humanitære intervensjoner blir framstilt som umoralsk, kan de kontre med å vise til deres ønske om å beskytte kristne minoriteter, skriver hun i Klassekampen .

Sylvi Listhaug viser til at Norge er et kristent land, og derav er det er naturlig å stille opp for kristne flyktninger.

– Vi ønsker å prioritere forfulgte kristne. Det er en gruppe som blir veldig lite snakket om, men de er mange og har veldig vanskelige liv. Vi bør gå foran og vise at vi vil ta et ansvar for å hjelpe dem, uttaler Listhaug til Dagen.

Dette karakterer Nupi-forskeren som «høyrenasjonalistisk».

– Heller enn å beskytte mennesker som sådan ut ifra humanitære hensyn, er flere toneangivende høyrenasjonalistiske aktører interessert i å beskytte «sine egne», skriver Holm.

