MDG-politikeren hevder at Helgheim skaper splid, og bedriver unødvendig stigmatisering.

– Det virker som at Frp vil bruke enhver situasjon til å skape fremmedfrykt mot innvandrere. Det seneste eksempelet kommer fra Jon Helgheim, partiets innvandringspolitiske talsperson, som peker på innvandrere som syndebukker i pandemien, skriver sosialpolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Farid Shariati i Klassekampen, og legger til:

– Hans påstander om at norske minoriteter «ikke føler ansvarsfølelse» er både feil og selvmotsigende.

Les også: Ap-politiker: – Frp fremmer åpenbar rasisme

Shariati skriver at vi har sviktet innvandrerne, og at Helgheim tar feil når han mener det motsatte. MDGs sosialpolitisk talsperson hevder at Frps retorikk er farlig fordi den er ment til å kanalisere menneskers fortvilelse mot en minoritetsgruppe.

Han sier videre at at innvandrere lever under dårligere sosioøkonomiske forhold, med blant annet trangere boforhold og dårligere forutsetninger for å isolere seg. Mange har dessuten livsstilssykdommer, som også skyldes blant annet sosioøkonomiske forhold.

– Istedenfor å være bekymret for sårbare innvandrergrupper i samfunnet, velger Frp å angripe dem.

Shariati skriver at Helgheim sine ubegrunnede anklager med synsing og spekulasjoner, basert på «utsagn» fra «innvandrerorganisasjoner». Men han forteller at organisasjonene har påpekt at minoritetsmiljøer har fått for lite informasjon om smittevern.

Les også: Frp-Helgheim svarer på anklager fra egen lokalavis: – Kan ikke ha doble standarder

– Helgheim og Frps strategi er ment for å skape splid midt i en pandemi. Deres retorikk er farlig, påstandene ubegrunnede og deres motiver dårlig skjult.

– Dobbeltmoralen kunne ikke blitt tydeligere når han på den ene siden fremstiller innvandrere som ondsinnede, og på den andre siden er tilgivende overfor seg selv og majoritetssamfunnet.

