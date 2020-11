annonse

annonse

Etter at Moria-leiren brant ned i september lovet regjeringen å hente 50 flyktninger fra Hellas til Norge.

Disse 50 vil neppe komme til Norge før neste år, skriver Vårt Land.

– Vi kan ikke bare hente folk, sier justisminister Monica Mæland (H).

annonse

Lederen i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV), ba om en redegjørelse for statusen til disse flyktningene under Stortingets spørretime sist onsdag.

Utlendingsdirektoratet (UDI) venter på å få en liste over aktuelle kandidater for relokalisering gjennom EU-kommisjonen. Det er derfor uklart når flyktningene vil komme til Norge, men det vil etter all sannsynlighet drøye inn i 2021, opplyser UDI.

Kort tid etter at Moria-leiren ble satt fyr på av flyktningene selv, sa KrF-statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, at Regjeringen skal hente 50 flyktninger fra Hellas og at de skal få sin asylsøknad behandlet i Norge.

annonse

Kriteriene fra Regjeringen er «sårbare barn og familier, med stor sannsynlighet for opphold».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474