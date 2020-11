annonse

Tidligere programleder for Urix og USA-korrespondent Bjørn Hansen sier at Joe Biden vant demokratisk og ærlig.

– Men Donald Trump nekter å godta resultatet. I realiteten truer den sittende president med statskupp, skriver han i Dagsavisen.

Hansen skriver at trusselen underbygges av et fullstendig skifte av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet: Trump fjerner faglig kvalifiserte forsvarspolitikere og setter inn egne nikkedukker. Han sier at de har ingen kvalifikasjoner for slike embeter enn at de sier ja til presidentens befalinger.

– Det gjorde ikke den avgåtte forsvarsminister Mark Esper da Trump beordret ham til å sette føderale tropper inn mot fredelige demonstranter. Han sa nei.

– Trusler hører til Trumps mest brukte politiske våpenarsenal.

Han forteller at med trusler fortsetter Trump sine forsøk på å rive ned det demokratiske byggverk som valget ga USA.

Men Hansen tror det er over for Trump

– Sakte, men sikkert begynner Trumps egen støtte i det republikanske partiet å revne. Et økende antall kongressrepresentanter har gratulert Biden med valgseieren, skriver han, og legger til:

– Heller ikke den mektigste republikaner i USA, senatslederen Mitch McConnell, gir offentlig noen støtte til Trumps rabiate og grunnløse påstander om et stjålet valg.

Den tidligere USA-korrespondenten hevder at i maktstrategisk forstand har McConnell opptrådt som lirekassemannen mens Trump har spilt rollen som apekatten. Han bryr seg lite om Trumps personlige skjebne.

