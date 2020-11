annonse

Det har blitt spekulert om Tucker Carlson og andre av de meningsbærende talk-show vertene som har støttet mest opp om Trump, kunne være i ferd med å forlate Fox News. Men nå avviser Tucker Carlson det kategorisk.

Det er Donald Trymps kritikk mot Fox News for å være mot ham som har bidratt til spekulasjoner om at en ny tv-kanal eller en forsterkning av allerede eksisterende kanaler som Newsmax og OAAN kunne være på trappene for å skape konkurranse på høyresiden av medielandskapet.

Fox News er i øyeblikket det mest sette på «kabel-tv» av alle.

Det har også blitt antydet at Trump selv kunne involvere seg i et medieselskap etter at hans presidenttid er over.

Men det blir muligens uten Tucker Carlson skal vi tro ham selv under mandagens show. Her er han med hans egne ord.

– De som styrer Fox News vil ha mer av oss (Tucker Carlson Show) ikke mindre, og det er vi glad for. Vi kommer med flere detaljer senere, sa han blant annet.

Tucker: A quick note about this show’s future Tucker Carlson makes an important announcement regarding ‘Tucker Carlson Tonight’. #FoxNews #TuckerSubscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvASWatch more Fo…

