Erna Solberg har brukt fantasibeløp på integrering. Var alt bortkastet?

Siv Jensen og Jon Helgheim påpeker at gjennom hele pandemien har innvandrerbefolkningen vært kraftig overrepresentert på smitte og innleggelser, og nå er de enda mer overrepresentert enn tidligere.

– I Oslo står innvandrere for rundt halvparten av smitten. Det samme gjelder i flere byer der smitten har vært høy, skriver de i NRK.

– Har innvandrere blitt integrert i den grad at de kan fungere. Har norskopplæringen oppnådd kompetansemålene – slik at de skal forstå norsk og det norske samfunnet?

Om Erna Solberg svarer ja, kommer følgende oppfølgingsspørsmål: Hvorfor klages det over at de trenger informasjon om smittevern på et annet språk enn norsk?

Myndighetene kommuniserer at dagens situasjon er akutt og at skattebetalerne må bidra for å løse floken. Men utover det – hvordan den generelle kompetansen til å fungere i det norske samfunnet. Her med tanke på at dette er en global pandemi, og at hele verden er berørt av den. Også deres hjemland. Problemet kan da vel ikke være dem ukjent.

Utfordringens opphav er nok ikke språkforvirring, mener Frp-erne. Den ligger sannsynligvis i holdning, eller i politikken – manglende integrering, hevder de.

– Om vår statsminister åpenhjertig har et ønske om å føre en ærlig politikk, da kan hun begynne med å tallfeste hvor mange det er som ikke vil delta, og det selv de som får muligheten. Fordi det er vel trolig der utfordringen ligger. At noen lever i en annen verden, selv om de bor midt blant oss. Dette er egentlig ikke noe nytt, og burde heller ikke være kontroversielt. En stor del av innvandrerne har kommet hit av økonomiske årsaker, og de kan utvise en vegrende vilje til å ta del i det norske samfunnet.

– Flere store smitteutbrudd har skjedd etter bryllupsfester med mange deltagere over flere dager. Men alt dette mener Erna Solberg at vi ikke skal bry oss om. Vi skal pent betale regningen, jobbe dugnad og forsake mer, spør Jensen og Helgheim.

Dette er heller ikke et særnorsk fenomen, påpeker I Danmark er det innført strenge restriksjoner for private sammenkomster, men i Sverige er reglene mer liberale. Det har ført til at danske innvandrere arrangerer fester i Sverige. En kan vel ikke forklare dette med språkproblemer.

Kan årsaken være noe annet et språkforvirring – At det egentlig er et strukturelt problem, og at dagens situasjonen har belyst det?

