Trump-advokat Sidney Powell er sikker på at republikanerne vil vinne frem i retten, og at de kan bevise omfattende valgfusk i årets presidentvalg.

Powell ble intervjuet av nyhetskanalen Newsmax som har fått en voldsom økning i antall nye seere etter valget. Advokaten mener Trump har fått flere stemmer enn de 73 millionene som nå er talt opp i favør den amerikanske presidenten.

– Trump vant i et valgskred. Hvis vi kommer til bunns i dette, og jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre det, så kan vi finne ut at over 80 millioner har stemt på Donald Trump, sa Powell i intervjuet som har blitt sett over 3 millioner ganger på Youtube.

Resett har tidligere skrevet om at det er blitt oppdaget en «datafeil» i programmet Dominion som er blitt brukt i det amerikanske valget. I Michigan skiftet flere tusen stemmer fra Trump til Biden.

Powell hevder Dominion-programvaren ble «skapt for å bli hacket» og at det har muliggjort valgjuks i en rekke land.

Hun sier også at CIA har vært klar over dette.

Powell sa til Newsmax at valgmaskinen Dominion ble laget for å påvirke valgresultatet i kommunistiske Venezuela slik at både Hugo Chávez og Nicolás Maduro kunne vinne. Hun sier at de har vitner fra tidligere høystående myndighetespersoner i Venezuela som kan bekrefte at Dominion påvirket valget i landet.

– Matematikken går ikke opp. Vi vet at Dominion har en lang historie med valgjusk, og det er nettopp det den ble designet til å gjøre, sa Powell i intervjuet som du kan se under.

Biden-stemmer midt på natta

President Donald Trump er også sikker på at det er forekommet valgfusk, og har ved flere anledninger skrevet på sosiale medier at han vant valget.

Trump la ut en twitter-melding onsdag der han viste en graf fra vippestaten Wisconsin der Joe Biden ble kåret til vinner.

– Se på Wisconsin! En dag ETTER valget fikk Biden over 143,369 klokken 03.42 når de vistte at han var på vei til å tape. Dette er utrolig!, skrev Trump på twitter.

Look at this in Wisconsin! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 143,379 votes at 3:42AM, when they learned he was losing badly. This is unbelievable! pic.twitter.com/nhiLMmyHBn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

– Lite sannsynlig

Resett-redaktør Helge Lurås har i en analyse skrevet at han finner påstandene om juks med millioner av stemmer slik det fremme av Powell som «usannsynlig».

– Nå har det gått mer enn en uke siden beskyldningene om Smartmatic kom opp første gang, men det er fortsatt ingen særlig dekning av det på kanaler som er positive til høyresiden. Fox News intervjuer Rudy Giuliani og Powell dag om annen, men de skriver ikke artikler om det på nettsiden og det følges ikke opp aktivt. Heller ikke Breitbart, Daily Wire, Washington Times og andre kanaler på høyresiden skriver om det.

– Og selv om Trump selv har tvitret om det tidligere, har han blitt tausere om det i det siste. Og det er heller ikke noe som kjøres frem av hans pressesekretær Kayleigh McEnany eller noen andre av Trumps støttespillere. Og tross alt kontrollerer Trump fortsatt regjeringen, men heller ikke justisdepartementet under Bill Barr ser ut til å undersøke saken seriøst. Og Barr er en støttespiller av Trump, skriver Lurås.

