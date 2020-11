annonse

Senterpartiet kan juble, mens Høyre ser ut til å miste styringstillegget.

Høyre har gjort det bra på meningsmålingene helt siden Corona-krisen traff Norge med et brak i mars. Men nå stuper påartiet på en ny meningsmåling tatt opp for Vårt Land.

Høyre ender på 21,9 prosent (-2,4), ifølge NTB det laveste siden koronapandemien traff Norge i mars.

– Koronagevinsten har vært ganske markant for Høyre, størst i mars og april. Før det lå de veldig dårlig an og under 20 prosent. De merket regjeringsslitasje. Man kan tenke seg at om det ikke var for krisen, så hadde partiet ligget betydelig lavere, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Vårt Land

Sp kan derimot juble. Paritet som ser ut til å ta rollen som Norges nye protestparti stiger med 2,7 prosentpoeng over oktobermålingen.

