annonse

annonse

Pauline Aurdal-Åmli på 17 år spør i Aftenposten om vi vil være med på en revolusjon hvor sminke, kremer og høye hæler er den store fienden, og noe vi er påtvunget av samfunnet og anti-kvinne-miljøet i Norge.

Eller altså: Av norske hvite menn over 50 år. Jeg ble veldig usikker da jeg leste dette innlegget.

Ifølge Pauline møter kvinner et uvirkelig stort press om å påføre ansiktsmasker man får utslett og kløe av, sminke som ødelegger ansiktet, samtidig som man må bruke høye hæler man skulle tro rekker opp til Mount Everest.

annonse

Les også: Kjendisblogger Sophie Elise er et skremmende dårlig forbilde

Det er mange faktorer som blir trukket inn av forfatter som årsak til dette presset for unge jenter, og tydeligvis oss voksne kvinner. Jeg må si at jeg ble forundret over at hun ikke nevnte med et eneste ord hvor dette presset kommer fra.

Særlig undrende når dette er et tema som har blitt debattert flere ganger i beste sendetid på NRK Debatten med Fredrik Solvang i spissen og i utallige medier tidligere. Selvfølgelig er ikke NRK kanalen de fleste unge ser på, men Google kan vel være et godt sted å starte.

annonse

Selv Mads Hansen har laget en låt om dette som jeg tror de fleste hørte gjennom hele fjorårets sommer. Selvfølgelig snakker vi om, som vanlig, såkalte «influenser», bloggere og Instagram-profiler.

Det blir ikke nevnt med et eneste ord at dette er jenter med til sammen et besøkstall på over 100 000 daglig hvor de hovedsakelig promoterer kosmetiske inngrep, fillers og sminkevideoer som tipser deg om hvordan man kan skjule hver eneste rynke, ujevnhet og generelt alle spor av å se ut som et vanlig menneske. De er så flinke at ingen ville kjent deg igjen på en savnet-plakat!

Les også: Tidligere Støre-rådgiver får kritikk etter erotisk Instagram-innlegg

Ikke et ord om publisering av opererte rumper og puppebilder som tjener de samme jentene tusenvis av kroner, mens de ruller rundt i sanden på deres sponsede reiser til Dubai og Bali for å reklamere for Betakaroten og språkskoler.

Et innlegg som hovedsakelig trekker frem hvordan vi kvinner må gå sammen for å kjempe imot kroppspresset vi blir møtt med i dag og stå sammen i kampen, som plutselig ut av det blå avsluttes med en kommentar om at hvite menn over 50 år må være med på lasset for at dette skal fungere. En påstand, helt uten forklaring eller kommentar til hvorfor nettopp denne gruppen ble trukket inn i saken er ingen steder å finne.

Vi alle vet den åpenbare grunnen til hvorfor nettopp denne gruppen ble trukket inn i problemstillingen hennes, men ettersom forfatter bare kastet inn denne gruppen som en forklaring på løsningen er de tydeligvis er en del av problemet.

annonse

Jeg lurer fryktelig på hvordan en norsk mann på over 50 år er årsaken til hennes og andre jenter sitt forskrudde skjønnhetsideal, som i realiteten blir pushet på dem av andre kvinner gjennom sosiale medier og andre aktører i bransjen med sponsing og penger.

Les også: Oslo kommune kjøpte «klimaskryt» av rosabloggere

Svaret er enkelt. Klem inn en krampaktig kommentar om den «fæle hvite mannen», så legitimeres påstandene dine og skylden kan legges på alle andre enn dere selv.

Gjennom media har vi fått en ny samfunnsfiende vi alle lett kan skylde alle verdensproblemer på fordi all motstand nå defineres som kvinnehat og ønske om videre kvinneundertrykking. Nå må du bare bøye hodet, være tyst og unnskylde for for din egen fødsel.

Mitt problem med dette innlegget er når hun bruker betegnelsen «kvinner». Dette kan uheldigvis sende ut et budskap om at jeg og alle andre kvinner er enig i disse anklagelsene/indikasjonene, samt generaliseringen og rasismen mot litt under halvparten av Norges befolkning. Den samme halvparten som ikke ser forskjell på om du bruker sminke eller ikke, som nesten ikke aner hva en ansiktskrem er og for harde livet ikke forstår hvordan kvinner ønsker eller klarer å gå på stylter som åpenbart er vonde.

Dette er noe ikke jeg og mange andre kvinner vil assosieres med eller aksepterer.

Så nei Pauline, jeg vil ikke være med på «revolusjonen» din!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474