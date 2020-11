annonse

«Vi synes at det utgjør en stor mangel i vår utdanning, at vi kun blir presentert for «hvit viten».

I sommer sendte seks studenter ifølge Khrono et brev til Institutt for idrett, kroppsøving og friluftsliv i Bø, en del av Universitetet i Sørøst-Norge i Bø.

Her er kravene fra studentene, som siden Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving må anerkjenne at strukturell rasisme er et problem ved institusjonen.

Undervisere må forholde seg kritisk til pensum og drøfte det nåværende verdenssyn som pensum representerer i klasserommet.

Pensum må revurderes og det må aktivt letes etter viktige og kvalifiserte tekster som kan sette det hvite, vestlige og nasjonalistiske perspektiv i dagens pensum i perspektiv.

Rasisme må også problematiseres ved instituttet forøvrig. Hvis det ikke er ansatt noen med bakgrunn fra utenfor vesten eller med annen hudfarge enn hvit, er det aldri tilfeldig.

De seks har siden nektet å stille opp til debatt om anklagene de har fremmet. Men i brevet begrunner de blant annet sine krav slik:

«Vi synes at det utgjør en stor mangel i vår utdanning, at vi kun blir presentert for «hvit viten». «Hvit viten» er ikke universell viten. Det handler ikke om kvoter eller å avskrive «klassikere» eller litteratur av hvite menn, men om at vi forholder oss aktivt og kritisk til det læringsrom og det pensum vi arbeider med. Det handler om diskusjonen, gjennomsiktighet og å stille de nødvendige spørsmål», skriver studentene.

Dialog

Instituttleder Anette Bischoff sier til Khrono at de har valgt å gå i dialog og blant annet vil arrangere en fagkritisk dag.

– Jeg sa til at studentene, som jeg synes er tøffe, at vi måtte ha et møte fordi dette ikke kunne ligge sommeren over. Jeg ønsket å hjelpe dem inn i en form der vi sammen kunne finne ut av det.

Hun er samtidig ikke enig i alt studentene skriver.

– Friluftsliv er en nordisk tradisjon, og derfor er det mange hvite menn og noen få kvinner på pensum. Men innen friluftsliv finnes det også perspektiver som drøfter bruken av friluftsliv i arbeidet med for eksempel inkludering, sier Bischoff.

