annonse

annonse

Senator Josh Hawley konfronterte Facebook-sjef Mark Zuckerberg angående koordinering av sensur mellom Facebook, Google og Twitter.

Fra Facebooks interne kommunikasjonsplattformen Task, viser Hawley et skjermbilde hvor man refererer til «input» fra Google og Twitter på upassende innhold som deretter legges inn i Facebooks modereringspraksis.

Det dreier seg altså om koordinert moderering/sensur mellom de tre Tech gigantene.

annonse

– Fortell meg, koordinerer Facebook sin sensur på noen måte med Twitter og Google? spør Hawley.

Zuckerbergs svar er unnvikende.

Senatoren spør Zuckerberg gjentatte ganger om innsyn i Facebooks beslutninger om hvilke personer og nettsteder de sensurerer uten å få tilsagn om det.

annonse

«Centra»

Senatoren påstår videre at de har kilder i Facebook som har fortalt ham om et program ved navn Centra. Mark Zuckerberg nekter all kjennskap til programmet.

– Mr. Zuckerberg, fortell meg om Centra, spør senator Josh Hawley.

– Hva er det interne verktøyet som er bygd inn i Facebook, kalt Centra?, fortsetter han.

– Senator, jeg har ingen kjennskap til et verktøy ved det navnet, svarte Zuckerberg.

– Centra er et verktøy som Facebook bruker for å spore sine brukere – ikke bare på Facebook – men på hele internett. Centra sporer en rekke forskjellige profiler som en bruker besøker, deres interne meldinger mellom hverandre, deres linkede brukere og sidene brukerne besøker rundt omkring på internett som har Facebook-knapper. Centra benytter seg også av atferdsdata for å overvåke brukerkontoer, selv om de kontoene er registrert under et annet navn, sa Senator Josh Hawley i videoen du kan se øverst.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse