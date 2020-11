annonse

En afghansk mann er dømt i svensk tingrett for å ha voldtatt en 13 år gammel jente. Mannen er tidligere omtalt i svenske medier i positive vendinger.

En svensk jente på 13 år ble i august 2020 voldtatt i byen Falun av Manzullah Surkhabi, en afghansk mann som kom til Sverige som såkalt enslig mindreårig asylsøker. Dette rapporterer nettavisen Samhällsnytt, som henviser til en dom fra tingretten i Falun.

Afghaneren og den unge jenta kjente hverandre fra før, og noen måneder før voldtekten fant sted, skal Surkhabi ha utsatt jenta for seksuelle tilnærmelser. Jentas søster skal ifølge tingretten ha henvendt seg til Surkhabi og informert ham om at det han gjorde da han først tilnærmet seg jenta ikke var akseptabelt, fordi jenta er mindreårig.

Jenta tok selv kontakt med den afghanske mannen, fordi hun ville konfrontere ham om de tilnærmelsene han hadde utsatt henne for. Da de etterpå møttes, endte det med at mannen utsatte den unge jenta for en fullbyrdet voldtekt i et skogsområde i nærheten av jentas hjem.

Klandret seg selv

Ifølge dommen protesterte jenta, men våget ikke å gjøre fysisk motstand da afghaneren la henne i bakken og utførte et «hardhendt» vaginalt samleie på henne. I etterkant av overgrepet skal jenta ha klandret seg selv for det som skjedde.

Under avhør har den afghanske mannen hevdet at samleiet skjedde frivillig, og at jenta takket ham etterpå. Han påstår også at han ikke visste hvor gammel hun var, til tross for at han fikk beskjed om dette flere måneder i forveien av jentas søster, på Messenger.

Hepatit B

Etter at Surkhabi først kom til Sverige fikk han konstatert at han har sykdommen hepatit B. Han ble i 2017 også informert om at han kan smitte andre ved seksuell kontakt.

Mannen er angivelig født i 2000, og søkte først om opphold i 2015, noe han først ikke fikk. I 2018 fikk han imidlertid innvilget midlertidig opphold frem til oktober 2021, etter å ha anket et utvisningsvedtak. Han har også søkt om statsborgerskap, men fikk avslag.

Dommen

7. oktober meddelte tingretten i Falun sin dom. Manzulla Surkhabi ble dømt for voldtekt mot barn, trakassering og for å ha utsatt en annen for fare, til to års fengsel. En tredel av straffen frafaller imidlertid, etter gjeldende rabattspraksis. Han er også dømt til å betale jenta 120 000 svenske kroner i erstatning.

Ville ikke utvise

Tingretten valgte derimot å avslå aktoratets påstand om utvisning fra Sverige, med henvisning til at ugjerningen ikke var tilstrekkelig grov.

Aktoratet har valgt å anke denne dommen, og fremholder at mannen bør dømmes for grov voldtekt mot barn, med utvisning og en lengre fengselsstraff til følge.

Manzulla Surkhabi ble i 2016 omtalt i Sveriges Radio og i lokale medier i Falun, der han blir omtalt i svært positivt vendinger av en middelaldrende kvinne som har tatt seg spesielt av ham.

