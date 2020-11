annonse

Universitetet i Bergen beklager behandlingen professor Svein Larsen har fått i den såkalte tyskervits-saken.

Det var en student som følte seg krenket da professoren under en forelesning i august 2019 sa at «tyskerne har vært her før, nå sniker de seg inn igjen». Larsen fortalte om sitt forskningsprosjekt om turisme. Der kom det fram at 90 prosent av de spurte tyskerne ikke så på seg selv som typiske turister i Norge. Utalelsen førte til latter i salen, men en student ble krenket og rapporte det inn.

UiB beklaget så Larsens uttalelser og betalte studenten kompensasjon på 10.000 kroner. Nå snur de altså og beklager til sin egen ansatte, professor Larsen.

— Vi ser at noen av våre uttalelser til media har kunnet stille deg i et dårligere lys enn det var grunnlag for, skriver Universitetet i Bergen i brev til professor Svein Larsen.

Alle klager fra studenter mot professoren er behandlet, avsluttet og lagt bort, skriver Khrono:

«Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet», heter det i brevet.

– Jeg ser på dette som en blank frifinnelse, full oppreisning og en klar innrømmelse fra universitetets side om at de har behandlet meg dårlig. «Tyskervits-saken» skulle aldri vært en sak, sier Larsen til nettstedet.

UiB innrømmer ikke at de har gitt professoren erstatning eller kompensasjon, men har gitt ham et opprykk på tre lønnstrinn, som tilsvarer 70.000 kroner i året. Larsen har vært sykmeldt i lang tid som en følge av etterspillet og han er usikker på om han kommer tilbake i undervisningsroller.

UiB har også dekket utgiftene til professorens advokat, Torkel Tveit.

