Det var Rødhette og ulven. Lille snille Rødhette, som bare ville det gode. Ulven lokker og lurer, gjør kål på bestemor, legger seg i senga hennes og vil ha Rødhette med. Det ble ingen kaker på bestemor. Men heldigvis, jegeren fins, samfunnet fins. Ulven fikk som fortjent!

Og så var det gjeteren som ropte ulv til stadighet. Det var ingen ulv der, men hen ville gjerne få folk til å tro det. Da fikk hen oppmerksomhet og følte seg bedre. Men folk ble lei av å bli oppskremt for ingen ting og sluttet å bry seg. Da ulven faktisk kom, fikk gjeteren ingen hjelp.

Så man bør ikke rope ulv i utrengsmål. Det er ikke ulv alt som har pels. Men nå har det lenge vært ulv overalt, særlig i Sverige, og nå er den sannelig kommet til Danmark også. Ut fra noen av historiene Åsa Linderborg gjengir, kan det virke som man ikke behøver pels engang, for å bli betraktet som ulv. En går slik: Hun var ute, på bar, med sjefen. Han sa at han hadde lyst til å ligge med henne. Da syntes hun at hun ble trakassert.

Hva er det med ordet trakassere? Antakelig er det sterkere enn plage, ellers kunne man jo bare si plage. Du plager meg, kan hun si til en plagsom mann. Så slutter han kanskje. Men nei, hun rapporterer seg trakassert, etterpå. Et annet alternativ, som står nokså ubrukt, er krenke. Kan man ikke, med rette, føle seg krenket uten å være trakassert? I mørket er alle ulver grå, heter det. Det betyr ikke at alle er ulver, det betyr at nyansene blir borte. Nyanser er det lite av i ulverapportene.

En ulv i saueflokken blir fort gjenkjent. Da kan jegeren komme. Men dessverre – det fins ulver i fåreklær. Sjefen hennes var neppe en av dem. Mange av #-historiene synes å være slik; det var ikke egentlig noen ulv der. Og det er skummelt, for da kan vi bli mange som slutter å bry oss.

Så er det dette med aksept. Aksepterer man ikke en tilnærmelse, må man si fra. Men tilnærmelsen, flørten, sjekkeforsøket – om aldri så dumt – kan da ikke være nok til å rope ulv. Frekk håndspåleggelse og grovt språk, javel, men at tilnærmelsen er svært uønsket, bør det kategoriseres som trakassering?

Kvinnen vil være attraktiv, gjerne litt avkledd. At nakenhet er et seksuelt signal, tar muslimske kvinner gjerne konsekvensen av, skulle vi vestlige bry oss om slikt? Til og med ved den store Metoo-kampanjen ved Golden Globe-festen nylig, ble det flashet bar hud. Det er noe schizofrent over kvinnens attributteksponering sammen med indignasjonen overfor mannen som reagerer på signalene. Bare se, men ikke røre, OK. Og visst fins det ulv i fåreklær, men det er heller ikke bare Rødhette som går tur i skogen.

Tegneserien NOBELKOMITEEN, som gikk i Klassekampen en tid, hadde en fornøyelig metoo-satire. Stripa viste en potensiell konferansier ved Nobelkonserten, som først måtte krysse av et spørreskjema: «Du er i møte med en ung, attraktiv kvinne.» (Her har kan det være muligheter, hva skal han gjøre med sitt lem?) Han får tre svaralternativ til avkryssing; ta det fram, be om lov til å ta det fram, la det bli i buksa. En slik absurd latterliggjøring av mannen som bare tenker på en ting, er kanskje fortjent.

Men vi har da kjønnsforskjell! Kvinnen som sammen med knisende venninner manipulerte kopier av mannens lem – i beste sendetid på NRK TV for få år siden – hun er bare fordomsfri. Mon reaksjonen på programmet hadde vært like uhysterisk dersom det var unge menn som satt i studio og moret seg med kopier av kvinnens kjønnsorgan?

At en voksen kvinne har intim omgang med en svært ung mann – hm, interessant! Men når en voksen mann har intim omgang med en svært ung kvinne, da er ordet trakassering for svakt. Da er det forbrytersk. Samtykke eller ei. Da blir det rovdyrjakt.

