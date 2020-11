annonse

Det kom nylig frem at 77 prosent av de spurte i en undersøkelse er positive til at folk skal bruke munnbind i Norge. 9 prosent stiller seg negative. Men FHI er usikre på om munnbind har effekt.

Det var en undersøkelse i Norsk koronamonitor hvor 18.700 nordmenn var spurt.

– Munnbind er langt ifra behagelig og er heller ikke alltid anbefalt av helsemyndighetene, men nordmenn har endret syn på munnbind på kort tid. Det er nærmest typisk norsk å bruke munnbind nå, sa seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Torsdag kommer FHI med en oppdatert anbefaling. De kalle den selv «betinget».

– Det finnes dokumentasjon for at medisinske munnbind brukt i samfunnet kan beskytte mot smitte som gir luftveisinfeksjoner, men studier gjennomført utenfor helseinstitusjoner tyder på at medisinske munnbind har en liten beskyttende effekt. For effekten av ikke-medisinske munnbind brukt i samfunnet mangler vi god dokumentasjon, og det er sannsynligvis betydelig variasjon i effekt mellom ulike produkter, forklarer overlege Didrik Frimann Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

I pressemeldingen fra FHI heter det videre at «Ulemper ved bruk av munnbind kan være risiko for feil bruk, falsk trygghetsfølelse (som kan føre til lemping av andre tiltak) og tilskitning av munnbindene. Noen opplever også pustebesvær, andre ubehag og kommunikasjonsvansker.»

– Vi anbefaler ikke bruk av munnbind i situasjoner med lav insidens og kontroll på spredningen for personer i samfunnet som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, sier Vestrheim.

Når det er mye smitte og ukontrollert spredning i samfunnet, bør bruk av munnbind vurderes. I slike situasjoner er det sannsynlig at fordelene er større enn ulempene, selv om det er usikkerhet rundt hvor stor effekt tiltaket har, heter det fra FHI.

