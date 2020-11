annonse

Flere av Trump-kampanjens advokater holdt pressekonferanse om bevis av valgfusk. De hamret løs på mediene for å ikke rapportere om skandalen.

I USA har den venstreorienterte nyhetskanalen CNN hevdet at alle anklager om valgfusk ikke stemmer og at det er «udokumenterte påstander» fra Trump-leiren.

I Norge blir CNN ansett som en seriøs nyhetskilde og NRK stiller seg som regel bak det nyhetskanalen publiserer. Det gjorde de også under NRK kveldsnytt torsdag da nyhetsanker Rima Iraki hevdet at «en svett Rudy Giuliani spredte konspirasjonsteorier under pressekonferansen», der flere advokater fortalte om bevis de satt på i forbindelse med valgfusk.

NRK ønsket ikke å vise uttalelser fra Giuliani, eller de andre advokatene, der de fortalte at åtte valgobservatører har vitnet under ed at de har observert valgfusk.

NRK viste et kort innslag med uttalelser fra pressekonferansen der Giuliani snakket om programvaren Dominion som kan ha påvirket valgresultater verden rundt.

De andre etablerte mediene i Norge, som VG, TV 2 og den tidligere konservative Nettavisen.no, fokuserte mer på at Giluiani «svettet», enn det han fremla av informasjon på pressekonferansen.

I Nettavisen var journalistene mer opptatt av å gjengi at noen hadde skrevet på twitter at Guiliani «smeltet».

Mer enn nok bevis

Giulianis påstander ble avfeid av NRK som «konspirasjonsteorier». Sidney Powell kunne imidlertid fortelle at Dominions servere i Tyskland har blitt beslaglagt som følge av den pågående etterforskningen.

Nettavisen Breitbart har hatt pressekonferansen som toppsak hele torsdag. De referer til Giulianis uttalelser om hvor uærlige media har vært i rapporteringen om deres funn av valgfusk.

Advokaten uttalte at de har demokrater i Michigan som har vært vitne til valgfusk og at de har mer enn nok bevis til å omgjøre valgresultaet i flere vippestater.

– Medieomtalen rundt dette har vært nesten verre enn selve valgfusket. Det amerikanske folket har rett til å vite hva som skjer, sa Giuliani.

Giuliani sa at pressen ikke burde lyve om hva etterforskningen har avdekket så langt, inkludert raporteringen om vitner som har delt sine historier om valgsvindel.

Advokaten sa videre at han kunne nevne navnet til en av kvinnene, men at han ikke valgte å gjøre det fordi hun ville bli utsatt for trakkaserring og trusler, skriver Breitbart.

De største mediene i USA har ikke akseptert Trump-kampanjens påstander om valgfusk. Torsdag gikk den populære TV-verten i Fox News, Tucker Carlson, ut mot advokatene som hevder de sitter på omfattende bevis som vil omgjøre valget. Carlson refset advokat Sidney Powell fordi hun ikke har lagt frem bevisene til hans TV-program.

Han fikk støtte fra CNNs Oliver Darcy.

Tucker Carlson calls out Sidney Powell, saying he asked her for evidence to support her election fraud claims, but "she never sent us any evidence despite a lot of requests, polite requests, not a page."

"When we kept pressing she got angry and told us to stop contacting her." pic.twitter.com/IOlOdhp6MJ

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 20, 2020