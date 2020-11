annonse

Trumps advokater har sjokkert verden med ekstremt grove anklager om massiv valgsvindel organisert av Demokratene. Her er detaljene i beskyldningene.

Advokat Rudy Giuliani påstod på pressekonferansen Trumps juridiske team holdt torsdag, at de har mange nok vitner til å kunne bevise at republikanske valgobservatører systematisk ble hindret fra å observere stemmetellingen i byer i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada og Arizona. Demokratene skal ha plukket ut byer i vippestater hvor de kontrollerer rettsvesenet og byråkratiet.

Slik ble det mulig å legge til flere hundre tusen falske stemmesedler for Joe Biden som ikke ble godkjent av republikanske observatører. I Detroit skal de ha ankommet valglokalene i lastebiler midt på natten, etter at de fleste valgobservatørene hadde dratt hjem fordi de trodde tellingen var over. Det var disse stemmene som avgjorde valget i Bidens favør, hevder Giuliani.

I Pennsylvania kan 50-60 vitner angivelig bekrefte at observatører ble holdt borte.

– Skal dere fortelle meg at 60 mennesker lyver? spurte Giuliani retorisk på pressekonferansen.

– De sverger på at de ikke ble tillatt å utøve sin funksjon som inspektører!

Doble og falske stemmer

Valgarbeidere skal ha blitt instruert om at når de kom over en stemmeseddel som ikke var registrert på noen, skulle de tildele den til et tilfeldig navn i registeret. Giuliani hevder at det var 15 000 tilfeller i Pittsburgh av velgere som møtte opp for å stemme, som fikk beskjed om at de allerede hadde stemt ifølge systemet. Disse velgerne skal da hå fått en provisorisk stemmeseddel. Han sa de har mange vitner som kan bekrefte at dette skjedde med dem.

Giuliani påstod videre at Trumps team kan dokumentere at 100 000 stemmesedler i delstaten Wisconsin, fordelt mellom byene Milwaukee og Madison, ikke har noen søknader knyttet til seg. Dette skal være i strid med Wisconsins valglov. I disse to byene fikk Biden 75 – 80 % av stemmene. Tar man disse ulovlige stemmene ut av tellingen, forsvinner Bidens ledelse på 20 000 stemmer.

– Med andre ord: Teller du de lovlige stemmene, vant Trump Wisconsin, sa Giuliani.

Han hevdet at flere valgdistrikter i Wisconsin hadde overvote, altså en mistenkelig høy valgdeltagelse. Overflødige, illegitime stemmer kan komme fra noen som har stemt to ganger, folk uten stemmerett som har stemt, ulovlige innvandrere, personer fra en annen by eller delstat, eller personer som ikke er registrert, forklarte Giuliani på pressekonferansen.

– Klassisk sett regnes det som en overvote hvis du går over 80 %. Vel, i Michigan, Wisconsin, har vi overvotes i flerfoldige valgdistrikter på 150 %, 200 % og 300 %.

– Dette er kolossalt høyt, fremholdt han, og la til at det angivelig gjelder to tredjedeler av valgdistriktene i Detroit.

– Vi har faktisk valgdistrikter der dobbelt så mange som antallet mennesker som bor der, inkludert barn, stemte.

– Det jeg beskriver for dere her, er massiv svindel, sa han.

– Det er ikke et lite team. Det er ikke 100 stemmer byttet om her og der.

Omtellingen som nå er på vei i flere valgdistrikter er verdiløs, fordi de teller falske stemmesedler om igjen, mener han.

Innledningsforedrag

Advokat Jenna Ellis gikk i strupen på journalistene som hadde møtt opp til pressekonferansen og beskyldte dem for ikke å forstå den juridiske prosessen når de påstår at Trumps team ikke har bevis. Hun mener at pressekonferansen er å anse som et innledningsforedrag (opening statement), der de forklarer hva bevisene de skal legge frem senere, kommer til å vise.

– Dette skjer i rettssaler hele tiden, der dette ikke er en del av innsamlingsprosessen, men bare et overblikk. Det er hva dere har fått i dag fordi det amerikanske folk fortjener å få vite hva vi har funnet de siste par ukene, sa hun.

Giuliani hevdet at de har samlet over tusen vitneerklæringer avlagt under ed som kan bevise at de grove anklagene er sanne, og at flere av disse er offentliggjort. Han mener at dommene de har fått mot seg de siste ukene, der vitneforklaringer er blitt avvist av domstolene, er politisk motivert. Han har tidligere forklart at Trump-kampanjen er forberedt på å tape noen av rettssakene på delstatsnivå, for deretter å anke helt til øverste føderale instans av Høyesterett, hvor han er overbevist om at de vil få medhold og sørge for at nok stemmer blir forkastet til at Trump går av med seieren i presidentvalget.



Smartmatic og Dominion

Advokat Sydney Powell påstod på pressekonferansen at de elektroniske valgsystemene Dominion og Smartmatic, som ble brukt i flere delstater i høstens valg, har som «en av sine mest karakteristiske funksjoner» å kunne svitsje stemmer. Programvaren kan angivelig kjøre en algoritme som «sannsynligvis kjørte over hele landet for å ta en viss prosentandel stemmer fra president Trump og svitsje dem til Biden», påstod hun.

– Vi er blitt fortalt at kildekoden som utfører endringene, er innebygget i kildekoden over hele landet og alle stemmemaskinene, det er ingen tvil om at den har blitt brukt, hevdet hun.

Trumps team skal sitte på en beediget vitneerklæring fra en tidligere venezuelansk offiser som angivelig kan bekrefte at programvaren ble designet med dette formålet av Chavez-regimet. Powell påstod at de «vet spesifikt» at Venezuela eksporterte programvaren til Argentina og andre latinamerikanske land for at «korrupte herskere som var villige til å betale den høyeste prisen for å beholde makten, fikk mulighet til å rigge sine valg.»

– Hvordan det kunne tillates å komme inn i dette landet er hinsides min fatteevne, tordnet hun.

– Dette er rystende, hjerteskjærende, til å bli rasende av, og de mest upatriotiske handlingene jeg kan forestille meg at folk i dette landet kan ha tatt del i, sa en harmdirrende Powell.

Alt tyder på at Trump-kampanjen tror selv på det de sier. Vi er vitne til et fullstendig sammenbrudd av tillit i verdens mektigste land.

Hele pressekonferansen kan sees her.

