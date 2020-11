annonse

Fremstilte det som at USA slår fast at all kritikk av Israel er jødehat.

Med Israel for Fred (MIFF) reagerer sterkt på NRKs utenriksjournalist Sidsel Woldds dekning av. USAs utenriksminister Mike Pompeos besøk i Israel i Dagsrevyen 19. november.

Pompeo «sier at kritikk av Israel er å regne som jødehat», hevdet NRKs journalist Sidsel Wold.

Hun fortsatte: «Denne bevegelsen, BDS, som står for sanksjoner mot Israel inntil okkupasjonen er opphørt er ikke-voldelig og den har internasjonal støtte, men når dette kalles jødehat så kan Biden lett få problemer og kritikk for å være antisemittisk eller anti-Israel, om han gjør om på denne politikken.»

Men Med Israel for Fred viser til at Pompeo aldri sa at «kritikk av Israel er å regne som jødehat». Utenriksministeren slo imidletid fast at USA «vil se på den globale anti-israelske BDS-kampanjen som antisemittisk».

Med Israel for Freds leder Conrad Myrland går nå hardt ut mot Wold.

– Wold bør vite at BDS-bevegelsen ikke bare kjemper for sanksjoner mot Israel inntil okkupasjonen opphører. BDS-bevegelsen krever at minst 7 millioner etterkommere av palestinske flyktninger skal ha rett til å flytte inn i Israel, slik at verdens eneste jødiske stat blir erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Man trenger ikke være utenriksminister i USA for å forstå at en slik politikk er jødefiendtlig, slår Myrland fast.

– BDS-bevegelsen kjemper også for at Israel skal avslutte «kolonisering av alt arabisk land og rive muren». Store deler av gruppene som leder an i BDS-bevegelsen ser også på selve Israel som «arabisk land». Israels sikkerhetsbarriere på Vestbredden har bidratt til å dempe konfliktnivået og reddet et ukjent antall menneskeliv både på israelsk og palestinsk side, påpeker Myrland. .

