Frankrike og president Macron trapper opp kampen mot islamisme.

Etter den nylige karikaturstriden og den medfølgende terrorbølgen i Frankrike og Østerrike, har president Emmanuel Macron sluttet seg til forbundskansler Sebastian Kurz’ kamp mot radikal islam i Europa.

Nå stiller Macron et ultimatum til et muslimsk råd i Frankrike.

Sammen med innenriksminister Gérald Darmanin møtte Macron åtte representanter for gruppen Conseil français du culte musulman, Det franske rådet for den muslimske tro, oversatt til norsk. De to politikerne krevde at organisasjonen skal erklære at de støtter republikkens verdier, som blant annet omfatter ytringsfrihet og sekularisme. Dette rapporterer Le Figaro.

Med oss eller mot oss

Gruppen må også erklære at islam skal være en religion, og ikke en politisk bevegelse.

– Enten er du med republikken, eller så er du ikke med republikken, sa Macron i den forbindelse.

Vil politisk islam til livs

Presidenten krevde også at gruppen slutter med all aktivitet koblet opp mot politisk islam, og at de samtidig lover at de ikke kommer til å la seg påvirke fra utlandet. Grupper som ikke gjør som Macron sier på dette området, vil bli sett på som «separatister».

I sin opptrappede kamp mot islamisme, har Macron allerede tvangsoppløst en gruppering, en islamsk NGO ved navn BarakaCity. Grunnleggeren av denne gruppen har bedt president Recep Tayyip Erdogan om asyl i Tyrkia.

Illegal migrasjon

Macron ønsker også reformer av Schengen-regimet, som sikrer fri reise mellom europeiske land, for å motarbeide spredning av islamisme ved illegal migrasjon.

