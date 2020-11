annonse

Anklager Frp-nestlederen for usannheter og gammeldagse holdninger.

I Frps alternative statsbudsjett vil de kutte i bistanden. Men det har blitt møtt med sterk kritikk fra bransjen.

– Verden befinner seg i en pandemi og en økonomisk krise. De som hadde lite fra før, får det enda verre nå. Flere fattige land står på randen av konkurs og har lånt seg til pipa, skriver Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna i Bistandsaktuelt, og legger til:

– Flere barn blir giftet bort, mange flere blir tvunget i arbeid og flere familier vet ikke hvor de skal få sitt neste måltid.

Knag Fylkesnes sier at med dette som globalt bakteppe foreslår altså Listhaug og Fremskrittspartiet et massivt kutt i bistanden.

– Tidspunktet kunne ikke vært mer vanvittig, skriver hun, og sier at Listhaug tror at pengene har blitt sløst bort.

– Listhaug begrunner forslaget med at vi «har gitt bort altfor mange milliarder uten at det har virket», og gir et inntrykk av at Norge har kastet penger ut av vinduet.

Knag Fylkesnes hevder at det er ikke er sant.

– Jeg skulle ønske Listhaug ville bli med på den debatten i stedet for å bidra med usannheter, gammeldagse holdninger og en retorikk som gir inntrykk av at all bistand er mislykket.

Knag Fylkesnes vedgår at ikke all bistand virker. Sånn er det også ellers i verden, sier hun, og henviser til at ikke alle militære operasjoner virker, og ikke alle finansielle investeringer har ønsket effekt.

Men hun påpeker at vi svartmaler ikke alle militære operasjoner og store økonomiske investeringer av den grunn. Derfor er det urimelig at enkelte mislykkede bistandsprogrammer brukes til å svartmale all bistand.

