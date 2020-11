annonse

Senterpartiets nye kandidat i Oslo, Jan Bøhler sier at han vil bevare Ullevål sykehus og begrense utbyggingen av regjeringskvartalet.

– Sykehusplanene, der vi ønsker å bevare Ullevål sykehus og bygge på det, for å ha nok kapasitet. Regjeringskvartalet, der vi ønsker at flere departementer skal være der de er og ha mindre utbygging og legge mindre beslag på Oslo sentrum, sier han til Finansavisen.

Bøhler gjentar også at han vil ikke ha med SV i en rødgrønn regjering.

– Det var et av argumentene jeg la vekt på da jeg skrev på Facebook den 1. oktober at jeg går over til Senterpartiet, sier Bøhler.

– Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av Sp og Ap, skrev Bøhler da han kunngjorde partibyttet.

– Går man for bredt og må gi til de mindre partiene, tvinger vi stortingsgruppene til å stemme for det man er mot. Jeg synes det er blitt for mye av det, under Solberg-regjeringen nå, og vi startet med det under de rødgrønne. Regjeringene vi hadde med Gro, mindretallsregjeringer som samarbeidet fra sak til sak, var styringsdyktige, sier han til Finansavisen.

