Folk som er smittet av coronaviruset vil mest trolig ikke kunne bli syke igjen på minst seks måneder, ifølge forskere i Oxford.

NTB melder at forskerne har kommet frem til dette resultatet som ledd i en bred studie om muligheten for å smittes på nytt etter at de har fått høre fra helsepersonell at ny smitte er svært uvanlig.

– Vi kan være ganske sikre på, iallfall på kort sikt, at de fleste som får covid-19, ikke får det en gang til, sier professor David Eyre, en av forskerne bak studien, som mener resultatet er gode nyheter.

Forskerne understreker imidlertid at de ikke har nok data til å si noe om hvor sannsynlig ny smitte er ut over seks måneder.

