Etter at Tucker Carlson betvilte påstandene om valgfusk på showet sitt, sier Trump-advokat Sidney Powell at han burde å gjennomføre sin egen etterforskning av valget.

Powells kommentarer kom torsdag som svar på et segment som «Tucker Carlson Tonight» hadde kringkastet tidligere på kvelden, der Carlson sådde tvil rundt Trump-kampanjens ikke-beviste påstander om valgfusk. Powell hevdet at en programvare hadde skiftet millioner av stemmer fra Trump til Biden på valgdagen.

Grunnet mangel på konkrete bevis, sa Carlson at han gjentatte ganger hadde invitert Powell til showet sitt, slik at hun selv kunne fremlegge bevis på de eksplosive påstandene. Men hun hadde ifølge Carlson blitt sint da hun ble bedt om å fremlegge bevisene, og bedt ham om å slutte å kontakte henne.

Powells kommentarer

– Tilsynelatende fikk ikke Carlson med seg nyhetskonferansen i dag. Jeg vil fortsette å oppmuntre ham og alle journalister til å gjennomgå alt materialet som vi har frigitt så langt og gjøre sine egne etterforskninger, sa Powell og ignorerte det faktum at Carlson hadde sitert flere av kommentarene hennes under showet sitt tidligere på dagen.

– Bevisene fortsetter å strømme inn, men en 5-minutters TV-opptreden er ikke mitt fokus nå. Å samle bevis og forberede saken er mine viktigste prioriteringer, la hun til.

Carlson svarte med at han hadde tilbudt Powell hele sitt timelange show for å fremlegge saken og presentere bevisene sine for det amerikanske folket.

Carlsons segment

Kommentarene til Carlson som førte til reaksjonene til Powell er utgitt i sin helhet under:

– Alt dette bringer oss til bomben i sentrum av dagens pressekonferanse, som ble levert av tidligere aktor Sidney Powell, som også har vært general Mike Flynns advokat. I mer enn en uke har Powell vært i konservative medier med følgende historie: «Dette valget ble stjålet av en gruppe venstreorienterte internasjonalister, som manipulerte programvaren for stemmetabellering for å snu millioner av stemmer fra Donald Trump til Joe Biden.»

– Forleden dag på TV, sa Powell om Trump, at når svindelen endelig blir avdekket, «tror jeg at vi vil finne at han hadde minst 80 millioner stemmer.» Med andre ord, stjal jukseprogramvaren rundt 7 millioner stemmer i dette valget, spesifiserte Carlson.

Fox News-stjernen siterte deretter Powells påstander under pressekonferansen tidligere på dagen:

– En av programvarens mest karakteristiske egenskaper er evnen til å snu stemmer. Det kan iverksette en algoritme som sannsynligvis ble implementert over hele landet for å ta en viss prosentandel av stemmer fra president Trump og snu dem til Biden, som vi kanskje aldri ville ha avdekket hvis ikke stemmene hadde vært så overveldende til fordel for president Trump i så mange av disse statene at algoritmen som var koblet til systemet brøt sammen. Og det var dette som førte til at de måtte slå seg av i de statene hvor de skrudde seg av.

Etter å ha ordrett sitert Powell, fortsatte Carlson:

– Dette var for noen timer siden, men Sidney Powell har sagt lignende ting i flere dager. Søndag kveld sendte vi henne en tekstmelding etter å ha sett på et av segmentene hennes. Det som Powell beskriver, vil utgjøre den største forbrytelsen i amerikansk historie. Millioner av stemmer stjålet på en dag. Demokrati ødelagt. Slutten på vårt århundre gamle system for selvstyre – det er ikke en liten ting. For å være helt klar, avviste vi ikke noe av det. Vi avviser ikke noe lenger, spesielt når det er relatert til teknologi. Vi har snakket med for mange varslere i Silicon Valley, vi har sett for mye. Etter fire år, kan dette være TV-showet med det mest åpne sinnet. Vi gjør bokstavelig talt segmenter om UFOer – ikke fordi vi er sprø eller til og med interesserte i temaet, men fordi det er bevis for at UFOer er ekte og at alle lyver om det.

– Det er bevis på at mange ting som ansvarlige mennesker tidligere pleide å avfeie som «latterlige», faktisk er ekte, og vi bryr oss ikke om hvem som latterliggjør det. Jo høyere det statsvitenskapelige fakultetet på Yale og personalet i tidsskriftet The Atlantic skriker «konspirasjonsteori» om et tema, jo mer interessert har vi en tendens til å være i det. Dette er vanligvis et tegn på at man treffer mål.

Carlson avsluttet segmentet som følger:

– Mange mennesker med tilsynelatende imponerende resyméer i dette landet er svindlere; de aner ikke hva de gjør. De er barn som forkler seg som autoriteter, og når de blir fanget, lyver de og klandrer deg for det. Vi ser det hver dag; det er det sentrale temaet i dette showet og vil fortsette å være det. Så dette er den lange måten for å si at vi tok Sidney Powells påstander på alvor; vi har ikke tenkt å slåss med henne; vi har alltid respektert hennes arbeid – vi ville kun se detaljene. Hvordan kunne man ikke ønske å se dem?

– Så vi inviterte Sidney Powell til dette showet. Vi ville gitt henne hele timen; vi hadde faktisk gitt henne hele uken og lyttet stille hele tiden med vår fulle oppmerksomhet – det er en stor sak. Men hun sendte oss aldri bevisene til tross for mange høflige forespørsler – ikke én side. Da vi fortsatte å presse henne, ble hun sint og ba oss om å slutte å kontakte henne. Da vi sjekket med andre autoritetspersoner i Trump-kampanjen, fortalte de oss at Powell aldri har gitt dem noen bevis heller, og hun kom heller ikke med noe på pressekonferansen i dag. Powell sa at elektronisk avstemming er farlig, og det har hun rett i – vi er enig med henne der. Men hun demonstrerte aldri at én eneste stemme ble flyttet ulovlig fra en kandidat til en annen av programvaren – ikke én.

– Så hvorfor forteller vi deg dette? Vi forteller deg dette fordi det er sant. Til slutt er alt som betyr noe sannheten. Det er vårt eneste håp; det er vårt beste forsvar. Og det er slik vi er forskjellige fra dem. Vi bryr oss om hva som er sant, og vi vet at du også bryr deg. Derfor fortalte vi deg det. Kanskje Sidney Powell snart vil legge frem detaljene om nøyaktig hvordan dette skjedde og hvem som står bak det – kanskje hun vil. Vi er absolutt håpefulle på at hun vil gjøre det. Det som skjedde med stemmetellingen denne måneden, og på valglokalene i Detroit og i Philadelphia og så mye annet, har faktisk en betydning. Det betyr noe uansett hvem du stemte på; det betyr noe om du tror dette valget er over eller ikke. Inntil vi vet svarene på disse spørsmålene, og vi kan bli enige om dem, vil ikke dette landet bli helbredet, advarte Carlson.

BREAKING: Tucker Carlson slams Sidney Powell for making wild claims, but providing no evidence. pic.twitter.com/FPCAZ0KHEf — (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) November 20, 2020

