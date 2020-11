annonse

Varsellampene blinket allerede før virusutbruddet. Men etter har gjelden økt med rundt 12 oljefond.

Dette rapporterer Institute of International Finance (IIF). Dagens Næringsliv skriver at IIF har problemer med å forstå hvordan gjelden kan reduseres uten alvorlige konsekvenser.

IIF representerer verdens banker og finansinstitusjoner. De advarte i fjor sommer om en gjeldsvekst på 3000 milliarder dollar i et kvartal. Men det er ingenting i forhold til i år. I den nye rapporten «Attack of the debt tsunami», skriver interesseorganisasjonen at det har vært en enestående gjeldsøkning i 2010.

Verdens samlede gjeld har vokst med ikke mindre enn 15.000 milliarder dollar hittil i år. Til sammenlikning er Oljefondet på 10.900 milliarder kroner.

Instituttet uttaler at i de siste fire årene har den globale gjelden økt med 52.000 milliarder dollar og ventes å havne på rekordhøye 277.000 milliarder dollar ved slutten av året.

I følge Det internasjonale pengefondet (IMF) er det i 2020 ventet en nedgang i verdensøkonomien på rundt 4,4 prosent. Men de anslår at neste år vil det bli en oppgang på 5,2 prosent.

JP Morgan frykter for økonomien i fremvoksende land, de kan oppleve inflasjon hvis forsøker å kjøpe egen gjeld, eller deflasjon hvis de lar gjelden øke for raskt:

– Et høyt gjeldsnivå vil føre til zombiebanker og zombieselskaper som hindrer vekst, sier analysesjef for fremvoksende markeder, Luis Oganes, til Financial Times.

