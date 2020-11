annonse

Det er blitt vanlig at journalister roper etter både presidenten og hans nærmeste etter pressekonferanser ettersom de representerer venstrevridde medier. Men den siste pressekonferansen med Mike Pence vekker oppsikt.

Da visepresident Mike Pence holdt pressekonferanse om coronaviruset gikk det rolig for seg helt til han takket for seg.

De fremmøtte journalistene ropte og skrek da Pence var ferdig og gikk ut av døren.

– Hva er det som skjer? ropte en person.

– DERE UNDERGRAVER ALLE DET DEMOKRATISKE VALGET, brølte en reporter fra ABC News.

– Hvorfor svarer du ikke på spørsmål, skrek en tredjeperson.

Aktivister

En av journalistene mistet fullstendig besinnelsen mens han reiste seg og skrek og kastet en gjenstand i bakken.

Ropingen fortsatte også under en pressekonferanse med Kayleigh McEnany fredag da en venstreorientert journalist ropte ved flere anledninger selv om han ikke hadde ordet.

Da McEnany var ferdig med pressekonferansen skrek mannen «når vil dere innrømme at dere har tapt valget?».

– Jeg svarer ikke aktivister, svarte McEnany.

Trumps advokater mener de har bevis for valgfusk og at etterforskning pågår. Joe Biden har fremdeles ikke offisielt blitt kåret som den neste presidenten av USA.

#BREAKING: Reporter yells out, "When will you admit you lost the election?" to Press Sec. Kayleigh McEnany. pic.twitter.com/k62L1Kjh2T

— The Hill (@thehill) November 20, 2020