Mottok COVID-19-vaksine torsdag.

Allerede 11. august kunngjorde Russland at de har godkjent Sputnik V, en COVID-19-vaksine, etter vellykkede tester. Samtidig ble det opplyst at et tjuetalls land hadde lagt inn bestilling på over en milliard doser.

Senere har Russland også godkjent COVID-19-vaksinen EpiVacCorona, mens en tredje vaksine nå står for tur.

Likevel har EU valgt å vente i flere måneder på at alternative vaksiner skal bli klare. I mellomtiden har smittetallene økt og drakoniske nedstengninger blitt flere.



I Norge sa helseminister at Sputnik V ikke inngår i EU-samarbeidet.

Den vestlige vaksineindustrien, med USA og Storbritannia i spissen, er fortsatt langt fra å faktisk produsere og levere en vaksine.

Underveis har utviklingen dessuten støtt på flere skjær. I nesten to måneder stod AstraZenecas vaksineprosjekt på vent etter alvorlige bivirkninger hos en testperson. Johnson & Johnson måtte også ta et avbrudd.

I Brasil døde en av AstraZenecas testpersoner, mens en testperson for Johnson & Johnson ble påført «uforklarlig sykdom». Russland har på sin side klart å utvikle en vaksine med påstått 92 prosent effektivitet uten at liv er gått tapt.

Nå har legemiddelgiganter som Pfizer og BioNTech sett seg nødt til å søke nødgodkjenning for å komme i mål.

Ungarn trosser nå Ungarn Brussel-konsensen om å overse den russiske COVID-19-vaksinen, og kunne torsdag motta sitt første parti med Sputnik V. Nå vurderes det dessuten Sputnik V-produksjon i selve Ungarn.

Mens Ungarns president Viktor Orbán tilsynelatende fester lit til den russiske vitenskapen, har valget av Sputnik V fått EU-toppene til å steile.

EU har allerede inngått avtaler med AstraZeneca, Sanofi-GSK og Johnson & Johnson. Fellesstrategien må følges, slo EU-kommisjonens talsmann Eric Mamer fast.

– Jeg har en følelse av at vaksinespørsmålet overpolitiseres. Istedenfor å angripe andre land på et politisk grunnlag, burde vi tenke over hvordan vi kan samarbeide, sier Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto.

Ministeren mener at det under en krise som denne er det underordnet om vaksineredningen kommer fra USA, Russland, Kina eller Israel.

Russlands president Vladimir Putin håper nå at flere europeiske land vil legge stoltheten til side og velge Sputnik V slik som Ungarn.

– Vårt felles mål er å bygge opp en forsyning med vaksinekomponenter og gi hele den globale befolkningen pålitelige beskyttelse, sa Putin under G20-toppmøtet lørdag, ifølge NTB.



