Mange irriterer seg over at regjeringen frykter en gigantregning for pensjonsløft, når man samtidig bruker mye mer på bistand, asyl og lukrative pensjonsordninger

Regjeringen ønsker ikke å heve minstepensjonen fra 204 000 til 244 000 i året, slik SV og Frp sammen har gått inn for på Stortinget. Høyres arbeids- og sosialminister Henrik Asheim begrunner sin motstand mot forslaget med at heving av minstepensjonen kan koste samfunnet opp mot 50 milliarder kroner årlig om 30 år.

– Asheim tar feil

Frps Erlend Wiborg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er ikke imponert over Asheims utspill.

– For det første, så tar Asheim feil i sine tall. Han putter mer inn i minstepensjonen som ikke hører med. Det vi snakker om er den tradisjonelle minstepensjonisten, folk som var hjemmeværende på 50- og 60-talet for eksempel. Da blir summen vesentlig lavere, sier Wiborg til Resett.

FrP-toppen påpeker at Asheim også legger inn andre ting, som utgifter til førtidspensjon, i regnestykket. Det blir misvisende, mener Wiborg. Han fremholder også at Frps forslag handler om å hjelpe nordmenn ut av fattigdom, da dagens minstepensjon ligger under den norske fattigdomsgrensen.

– Vi vet at dette vil koste noe, men vi mener at det blir galt at vi har pensjonister i Norge som lever under fattigdomsgrensen, og vi er villige til å bruke de pengene det koster. Det bør vi ta oss råd til som land. Pengene sitter løst på mange områder, men når det gjelder minstepensjonister da skal sparingen settes inn.

– Det er jo ingen debatt, i alle fall minimalt, om innvandringens kostnader, mener Wiborg.

Bistand, innvandring og byråkrati

Regjeringen legger i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 opp til at vi skal bruke 36,8 milliarder kroner på bistand. Det er blitt estimert at ikke-vestlig innvandring koster Norge bortimot 250 milliarder kroner i året. I 2015 ble det først konstatert at Norge har et regjeringsbyråkrati som er dobbelt så stort som det svenske per innbygger. I tillegg har stortingspolitikerne bevilget seg selv generøse pensjoner. Derfor lar mange seg provosere over regjeringens advarsel mot å øke minstepensjonen.

– Jeg kan og vil aldri godta at Høyre, som har statsministeren i Norge, ikke vil gi norske minstepensjonistene og norske uføretrygdede mer i pensjon, enn fremmende som kommer til Norge, sier Vidar Kleppe, som er politisk nestleder for Demokratene, til Resett.

– Nok er nok, Erna!

Forakt

Wiborg og Kleppe har støtte også i Resetts kommentarfelt på Facebook, der mange uttrykker sinne og forakt for utspillet fra sosialminister Asheim.

– Høyre burde skamme seg. Bevilger seg selv skyhøye lønninger, mens andre som har jobbet og slitt får null og niks, skriver en person.

– Men cirka 985 milliarder i livsløpskostnader for de som nå er kommet til Norge, det er greit liksom. Skam dere, dere på Stortinget! skriver en annen.

– Hvor mange milliarder er det Erna har delt ut til Kreti og Pleti utenfor Norges grenser? spør en tredje person

– Alt for Norge

Vidar Kleppe mener det er umoralsk av regjeringen å dele ut milliarder til asylsøkere og korrupte regimer, når man ikke samtidig vil øke minstepensjonen.

– Årlig gir dessverre stortingspartiene og din regjering hundrevis av milliarder til ayatollaer, grunnløse asylsøkere og de som hater Norge, sier han til Resett, og fortsetter:

– Dette er en av de viktigste grunnene til at jeg nå vil gjøre comeback som stortingsrepresentant for Demokratene i 2021. Jeg vil alltid sette det norske folk først i alt jeg gjør. Alt for Norge, sier jeg.

Uenighet

Men en og annen, også i Resetts kommentarfelt på Facebook, sier seg uenig i kritikken av regjeringens utspill.

– Ja, får du 204 000, bør du si deg fornøyd. Hva har du gjort for å få disse pengene? Har du jobbet og betalt skatt, skal du få mer utbetalt – men det er jo en annen diskusjon, skriver en.

