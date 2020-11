annonse

annonse

Sentrum ble lansert med brask og bram tidligere i høst. Nå sliter Lippestad med å samle underskrifter til tross for at han er del av mektige nettverk.

I fronten av Sentrum står Breivik-advokat og tidligere byrådsmedlem for Ap, Geir Lippestad. Sentrum lanserte seg i september som et parti som ifølge programerklæringen består av «folk med ulik bakgrunn. Noen har tung politisk erfaring, andre er «beginners». De som har politisk erfaring kommer fra Ap, MDG og KrF. Sammen er vi opptatt av å fylle tomrommet som har oppstått i sentrum av norsk politikk. Sammen vil vi motarbeide toblokkstenkning. Det politiske sentrum er viktig for at regjeringen ikke skal være avhengig av ytterfløyene.»

Partiet fikk mye omtale og ble blant annet diskuterte på NRK Debatten. Men i det siste har det vært noe mer stille.

annonse

Nå skriver Klassekampen at partiet sliter med å nå 5000 underskrifter innen nyttår som er nødvendig for å registrere partiet til Stortingsvalget. De har så vidt nådd 3.500.

Da Lippestad lanserte planene i september, sa han at han trodde underskriftene ville være plass ganske raskt.

Sju uker seinere vedgår Sentrum-nestleder Kristin Walstad at det har gått treger enn ventet.

annonse

– Vi gikk litt optimistisk ut og trodde at vi skulle samle underskrifter på kort tid. Men vi har møtt noen barrierer. Vi må ha fysiske underskrifter, og det er vanskeligere på grunn av korona og den utbredte oppfatningen om at alt kan gjøres digitalt, sier hun.

Nye metoder

En Sentrum-sympatisør med ekspertise innen nettverkssalg har den siste tida visstnok skolert medlemmene. Nettverkssalg, som er gjort berømt av emballasjeprodusenten Tupperware, «går ut på at vanlige folk selger varer gjennom sitt eget vennenettverk. Men metoden kan altså også brukes for å få inn underskrifter,» skriver Klassekampen

– Det gir oss en mer strukturert framdrift, og det er fint, sier Walstad, som har fortid i KrF.

– Tror du at dere rekker det?

– Prognosene tyder på det.

annonse

– Har du tvilt på om dere rekker det?

– Det er klart man er usikker når man ser at det går saktere enn forventet. Men gitt forutsetningene, er det ikke unaturlig, svarer hun.

Frimurer og med i Norske Selskab

Når det nå viser seg at partiet Sentrum benytter seg av medlemmenes nettverk, var det ikke unaturlig at Resett undersøker hvilke nettverk sentrale medlemmer faktisk har. Og ingen er mer aktuelle enn frontfigur Geir Lippestad. Det viser seg på torsdag 19. november at han var medlem i det mange betrakter som svært mektige og også ganske skjulte nettverk.

For det første var Geir Lippestad medlem av Frimurerlosjen, i avdelingen Losje nr 149 «St. Clemens til den rette vinkel» avdeling Nordstrand. Den siste offentlige matrikkelen er fra 2015, da hadde Lippestad oppnådd 5. grad (Utvalgt og høyærverdig St. Andreas lærling og medbroder).

Resett har fått bekrefter av troverdige kilder at Lippestad fortsatt – på torsdag – var medlem og at han trolig, med normal progresjon, har nådd nivået Grad 7. (Høyt Lysende Stewardbroder)

Politikeres medlemsskap av frimurerlosjen har tidligere blitt problematisert. Blant annet skapte det bråk da det i 2013. ble avslørt at daværende nyvalgt stortingspresident Olemic Thommessen (H) var frimurer.

Herreklubb

Men Geir Lippestad var også medlem i den kontroversielle herreklubben Norske Selskab. Det spesielle med klubben er at den kun godtar mannlige medlemmer, noe som har blitt problematisert i norsk offentlighet de siste måneder.

Det ble foreslått fra noen medlemmer å endre reglene og åpne for kvinnelige medlemmer, men dette førte til internt bråk og ble skrinlagt. Nå har flere medlemmer meldt seg ut, inkludert statsråd Nicolai Astrup.

– Etter en samlet vurdering har jeg besluttet å melde meg ut av Norske Selskab. Det skyldes blant annet prosessen rundt spørsmålet om kvinnelige medlemmer.

Også statsminister Erna Solberg har tatt avstand fra Norske Selskab og har sagt at hun ikke vil holde foredrag der.

Hva sier Lippestad?

annonse

Lippestad er en hemmelighetsfull mann og det var ikke mulig få ham direkte i tale på torsdag.

Men Resett sendte isteden en epost til styret i partiet Sentrum med spørsmål om hvordan de stiller seg til Lippestads medlemsskap i foreninger med mye hemmelighetskremmeri og som diskriminerer mot kvinner. Det gikk noen timer, men sent torsdag kveld fikk vi svar fra Lippestad selv. Det lød:

«Viser til spørsmål. Jeg er utmeldt av begge organisasjoner.»

Lippestad har ikke besvart Resett oppfølgingsspørsmål på når utmeldingene fant sted. Men siden han etter våre opplysninger var medlem tidligere på torsdagen og ikke besvarer oppfølgingsspørsmålene, ma vi anta at utmeldingene skjedde som et resultat av Resetts henvendelser.

Lippestad har altså ikke vurdert det som problematisk tidligere å være medlem. Hvorfor han ikke forsvarte sine medlemskap overfor Resett, men altså valgte å melde seg ut pronto, er heller ikke klart. Lippestad er som sagt blitt taus.

Lippestad har heller ikke sendt bekreftelser på utmeldingene til Resett, og vi må ta hans ord for det stemmer inntil vi eller andre medier får det bekreftet fra Norske Selskap og Frimurerlosjen selv.

Men disse nettverkene står altså ikke lenger til umiddelbar disposisjon for partiet Sentrum til å hente inn underskrifter. Det er ikke kjent hvordan styret i Sentrum stiller seg til det tilbakeslaget.

Måtte gå som byråd etter uklare omstendigheter og en korrupsjonssak

Geir Lippestad er mest kjent som forsvareren til terroristen Anders Behring Breivik (som også var Frimurer). Han var medlem av Arbeiderpartiet og ble plukket ut i byrådet i Oslo.

Da han satt som Næringsbyråd var han ansvarlig for det kommunale selskapet Boligbygg som under Lippestads tid var involvert i en sak hvor 248 boligene ble kjøpt utenfor markedet, altså direktekjøp uten åpne budrunder. 110 av disse er kjøpt «betydelig over markedsverdi». 60 av disse er kjøpt «over markedsverdi» ifølge funn fra Deloitte.

Det kostet skattebetalerne mellom 80-115 millioner kroner ekstra.

Styreleder Jan-Erik Nilsen og resten av styret i Boligbygg KF er for lengst skiftet ut. Toppsjefen Jon Carlsen måtte gå, og det samme valgte Geir Lippestad (Ap), den ansvarlige byråden, å gjøre i desember 2017, skrev Aftenposten.

Det ble hevdet at Lippestad gikk av fri vilje, men det er ikke uvanlig at politikere frivillig går mot at det i offentligheten gis gode skussmål fra deres politiske kamerater.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474